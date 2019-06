Hetebølge i Europa nærmer seg rekordvarme

Danmark er ett av landene der været nå er uvanlig varmt.

En værstasjon i Assens på Fyn har rapportert om såkalt tropenatt, der temperaturen holdt seg over 20 grader hele natt til onsdag. Det er første gang på 19 år at det meldes om tropenatt så tidlig på året, ifølge Danmarks meteorologiske institutt.

I Tyskland er det ventet at temperaturen vil nå en topp på over 40 grader vest i landet onsdag, for så å synke igjen torsdag.

Ifølge den tyske statsmeteorologen Andreas Friedrich vil lite vind og sol gjøre at den opplevde temperaturen når 43 grader i regionen mellom Karlsruhe og Freiburg. Men han tror ikke den reelle temperaturen vil passere den gamle rekorden på 40,3 grader, som ble registrert i Kitzingen i Bayern i 2015.

Kraftig advarsel

Røde Kors har advart mot at det eksepsjonelt varme været kan få katastrofale følger og minnet om at hetebølgen i 2003 tok livet av anslagsvis 70.000 mennesker.

I Frankrike sier meteorolog Emmanuel Demael fra Meteo France til avisen Le Parisien at rekorden på 44,1 grader fra 2003 kan stå for fall. Her er det ventet at varmen vil nå en topp på mellom 40 og 42 grader torsdag og fredag, spesielt i innlandet sør i landet.

Ved flere værstasjoner i Alpene er lokale rekorder allerede slått.

Varm helg i Madrid

Også i Italia ligger torsdag an til å bli den varmeste dagen. Da vil gradestokken nå 42–43 grader i Piedmont-regionen nordvest i landet, ifølge nettsiden IlMeteo.it.

I Spania ventes det høye temperaturer i både Madrid og Zaragoza i nordøst, samt en rekke andre steder, melder El Pais. Hetebølgen topper seg trolig i helgen da det enkelte steder er ventet opptil 44 grader.

På Mallorca var det onsdag rundt 35 grader, mens det var noe kjøligere i Barcelona og på Kanariøyene.