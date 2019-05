Norskeid cruiserederi innblandet da turistbåt sank i Budapest

I en uttalelse torsdag skriver selskapet at cruiseskipet var i nærheten av den ungarske turistbåten «da den var involvert i en hendelse» klokka 21 onsdag kveld.

Ifølge Reuters etterforskes ulykken som en kriminell handling. Ingen om bord på cruiseskipet ble skadd. Selskapet opplyser at det samarbeider med myndighetene.

Skipet Viking Sigyn er registrert i Sveits, hvor rederieier Torstein Hagen er bosatt. Ifølge Viking Cruises' nettsider går elvecruiseskipet gjennom Sentral-Europa med to forskjellige ruter. Det ene cruiset starter mens det andre avslutter turen i Budapest.

NTB har kontaktet rederiet, men ennå ikke fått noen kommentar.

Minst åtte omkomne

Sju sørkoreanske turister er bekreftet omkommet, mens 19 andre sørkoreanere samt to ungarere er savnet etter at turistbåten kantret og sank.

Ungarske myndigheter opplyste torsdag formiddag at åtte personer er bekreftet omkommet. Det søkes fortsatt etter de savnede, men ifølge ungarsk ambulansetjeneste er det svært lite håp om å finne overlevende.

Ulykken skjedde i kraftig regnvær onsdag kveld like ved Margaret-brua i den ungarske hovedstaden. Stedet ligger like ved parlamentsbygningen.

– Lå for anker

Selskapet som arrangerte båtturen for sørkoreanerne opplyser at båten lå for anker da den ble truffet av cruiseskipet.

Torstein Hagens rederi Viking Cruises eier også Viking Sky, som var involvert i en ulykke på havstrekningen Hustadvika i mars i år. I begynnelsen av april kolliderte et annet av rederiets skip Viking Idun med en oljetanker i Nederland.

Hagen er på 1102. plass på Forbes liste over verdens rikeste.