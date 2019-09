De pågrepne utlendingene avhøres torsdag

– Avhørene av de pågrepne vil pågå utover dagen. Det ble opplyst på stedet at de er i Norge for å arbeide, opplyser politiet.

– Vi jobber nå med å finne ut hva de skulle gjøre i Norge, sier politiadvokat Thor Larsen i Øst politidistrikt torsdag formiddag.

Onsdag ettermiddag ble 67 utenlandske statsborgere pågrepet i forbindelse med en rutinekontroll på det nedlagte Stensby sykehus på Minnesund i Akershus. Sykehuset er bygd om til et motell.

Øst politidistrikt samarbeider med Politiets utlendingsenhet og Oslo politidistrikt i denne saken.

Uten dramatikk

Politiet opplyser at de ble pågrepet for ulovlig opphold i Norge og at pågripelsen foregikk uten dramatikk.

De pågrepne er kvinner og menn i alderen 20 til 50 år. De fleste kommer fra Kasakhstan, seks personer er fra Kirgisistan og to er fra Russland.

– Vi fortsetter arbeidet med å frakte folk bort herfra og til forskjellige arrester gjennom natten. Arbeidet tar nødvendigvis noe tid, vi må bli med hver enkelt å hente sakene deres, og de må registreres, sa innsatsleder Thomas Hestvik i Øst politidistrikt til VG rundt midnatt natt til torsdag.

Brukes som motell

Romerikes Blad skriver at sykehuset ble solgt for 23 millioner kroner i 2015 til Akershus Omsorgssenter, et heleid datterselskap av Norwegian Hotels And Apartments.

Senere ble det nye selskapet Stensby Eiendomsutviklings opprettet, men fortsatt med samme eier. Selskapet står oppført uten driftsinntekter de siste årene.

En søknad om bruksendring fra sykehus til akuttmottak for inntil tusen flyktninger ble møtt med mye motstand. Utlendingsdirektoratet la vekk tankene om gigantmottaket da flyktningstrømmen avtok.

Senere har de nye eierne lansert planer om å gjøre om eiendommen til et spahotell. Inntil videre er sykehuset tatt i bruk som motell.