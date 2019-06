Norskeid tankskip i brann etter eksplosjon utenfor Iran

Administrerende direktør Robert Hvide Macleod i Frontline Management sier i en uttalelse til NTB at de ikke kjenner årsaken til eksplosjonen på Front Altair.

Flere andre kilder bekrefter imidlertid at fartøyet torsdag ble utsatt for et angrep.

– Vi kan bekrefte at det har vært et angrep. Det har vært en eksplosjon om bord på det norskeide fartøyet, sier Nasser Selim, talsmann for kystvakta i Oman, til Dagbladet.

Skipet Front Altair er eid av John Fredriksens selskap Frontline. Ifølge Selim skjedde hendelsen i iransk farvann.

Mannskapet i sikkerhet

– Det jeg kan si, er at alle 23 om bord er i sikkerhet. De er overført til et annet skip i nærheten, sier en representant for rederiet til VG.

Enkelte kilder hevder skipet er blitt rammet av en torpedo. Representanten for Frontline kan ikke bekrefte dette, men sier at «vi har hørt det samme».

Han opplyser det ikke var nordmenn om bord på skipet, og at mannskapet stort sett består av folk fra Russland, Georgia og Filippinene.

– Flere eksplosjoner

Iranske statlige medier har meldt at Front Altair har sunket – men dette er tilbakevist av rederiet.

Også tankskipet Kokuka Courageous skal ha blitt utsatt for et angrep i Omanbukta torsdag.

Dette skipet, som seiler under Panamas flagg, fikk skader på skroget. Mannskapet på 21 er evakuert, og én av dem har fått lettere skader, ifølge selskapet BSM Ship Management.

Også det norske Sjøfartsdirektoratet bekrefter at det er et angrep som rammet Front Altair.

– Det er rapportert om tre detonasjoner på skipet. Mannskapet kom seg om bord i et forbipasserende skip og skal ikke være skadd, heter det i en pressemelding fra direktoratet.

Anklager mot Iran

Hvem som kan ha stått bak hendelsen som rammet Front Altair, er ikke kjent. Iran er anklaget for å ha stått bak sabotasjeaksjoner mot skip i Omanbukta i forrige måned – noe iranske myndigheter har benektet.

Norskeide Andrea Victory var et av skipene som ble utsatt for sabotasje utenfor havnebyen Fujairah i De forente arabiske emirater.

Front Altair hadde tatt om bord last i Fujairah og satt kursen til sjøs før meldingene om angrepet kom.

Data fra MarineTraffic viser at Front Altair har stoppet i Omanbukta etter å ha passert Hormuzstredet sent onsdag kveld.

USAs marine bistår skipene som ble rammet av hendelsene utenfor kysten av Iran.

– Amerikanske marinestyrker i regionen mottok to separate nødmeldinger klokken 6.12 lokal tid og klokken 7, heter det i en uttalelse fra den amerikanske marinens femte flåte.