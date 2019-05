Regjeringen pøser på med oljepenger – får kraftig kritikk av ekspertene

Regjeringen bruker 238 milliarder kroner av oljefondet – enda mer enn i både statsbudsjettet for i år og i fjorårets budsjett – til tross for at farten og optimismen i norsk økonomi har tatt seg opp til et nivå som er det høyeste siden oljeprisene stupte i 2014.

Det fører til at revidert nasjonalbudsjett regnes som kraftig ekspansivt, og har en påvirkning på økonomien som eksperter, analytikere og kommentatorer trodde var forbeholdt krisetider – som under finanskrisen og oljekrisen.

Men vi er ikke i noen økonomisk nedtur, snarere har regjeringen økt sine vekstanslag, påpeker sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets overfor NTB.

– På kort sikt vil dette fyre ytterligere opp norsk økonomi, som allerede går veldig godt. På lengre sikt vil det føre til at det økonomiske handlingsrommet blir mindre, og det i en situasjon hvor vi vil ha store utgifter til eldre og helse om bare noen få tiår, påpeker hun.

– Det er derfor vi ser at ungdomspartiene jevnt over hele linjen nå ber moderpartiene moderere seg og ikke bruke opp alt nå. Det hadde vært et godt tidspunkt å stramme inn nå, mener hun.

Kraftig ekspansivt

Den økte pengebruken bidrar til å gi budsjettet en offensiv vekstimpuls – hvor den offentlige pengebruken bidrar til å skape fart og vekst i økonomien – på 0,5 prosent. Regjeringen venter at BNP for Fastlands-Norge skal vokse med 2,7 prosent i år og 2,5 prosent neste år. Det er høyere enn den langsiktige trenden.

De positive utsiktene for norsk økonomi gjenspeiler seg også i den forventede utviklingen på arbeidsmarkedet. Ledigheten er ventet å synke ytterligere i år, til 3,7 prosent, mens sysselsettingsveksten faller fra 1,5 prosent til 1,4 prosent.

– Samlet impuls 2018/19 går likevel fra svak brems til svak gass. Som regjeringen godt vet, er dette unødvendig når økonomien vokser over normal marsjfart og pengene behøves senere, skriver NHOs sjeføkonom Øystein Dørum på Twitter.

DNB: Skulle vært nøytralt

– Første test på økonomisk ansvarlighet etter at regjeringen ble utvidet, og det ble som ventet: Norsk økonomi går godt, derfor pøser regjeringen på med enda mer oljepenger. Dere får stemme på dem, dere som gidder, skriver politisk kommentator Jan Arild Snoen i Minerva på Twitter.

Budsjettforslaget blir trolig vedtatt slik det er lagt fram, i og med at Solberg-regjeringen har flertall i Stortinget. Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets mener budsjettet reder grunnen for ytterligere to renteøkninger i år – i juni og i september.

– Et nøytralt budsjett ville vært å foretrekke framfor enn et ekspansivt budsjett, skriver Aamdal i en kort kommentar til budsjettforslaget.

Lekker som en sil

Hele forslaget til revidert nasjonalbudsjett blir lagt fram av finansminister Siv Jensen (Frp) klokka 10.45 tirsdag formiddag. Noe av spenningen rundt hva regjeringen velger å kaste mer penger på er til en viss grad utløst på forhånd. I dagene og ukene før framleggelsen har regjeringen, som sliter i motvind på målingene, lekket som en sil.

Det var vært mindre oppmerksomhet rundt hvor regjeringen vil redusere i overføringene. NTB får opplyst tirsdag formiddag at regjeringen blant annet vil kutte 180 millioner kroner til skredsikring av riksveier og at lisenskontoret i Mo i Rana, som har 106 arbeidsplasser, legges ned.

Rundt 4.200 færre kommer til å motta bostøtte i 2019, et netto kutt på 3.100 mottakere, etter det NTB erfarer. Nylig lovte kommunalminister Monica Mæland (H) at regjeringen skal bruke 66 millioner kroner mer på bostøtte i 2019, noe som gjør at 1.100 nye husstander kommer inn i ordningen, men samtidig mister flere tusen husstander bostøtten når den totalt sett kuttes med 22,8 millioner kroner, etter det NTB erfarer.

Oppdateres.