Familien ber om livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen

Budskapet ble mottatt den 16. januar på den samme digitale plattformen som kravet om løsepenger tidligere er blitt fremmet på, opplyser familiens advokat, Svein Holden, på en pressekonferanse torsdag.

– Den digitale plattformen budskapet kom på er lite egnet til å besvare budskapet, og det er grunnen til at jeg står her og sier det jeg sier nå, sier han.

– Vi ønsker et tydelig tegn på at Anne-Elisabeth er i live og at familien fortsatt kan få henne tilbake til seg. Vi ønsker å komme i bedre og annerledes kontakt med dem som kan tenkes å ha Anne-Elisabeth, sier Holden

– Det at jeg står her nå er nøye vurdert i samråd med politiet, fortsetter han.

Holden vil ikke kommentere noe rundt budskapets innhold eller si noe mer om hvilken plattform det kom på. Men helt på slutten av pressekonferansen gjentok Holden sitt hovedbudskap på engelsk.

– Vi er positive til at de tar kontakt, vi oppfatter det som et bevis på at hun fortsatt lever, men vi ber samtidig om forståelse om å få vite om hun er i live før vi kan gå videre i en nærmere prosess som kan føre henne hjem, sier advokaten.

Oppdateres.