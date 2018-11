Minedykkere hentet ut harddisk fra broen på «Helge Ingstad»

Minedykkerne var på broen og tok med seg harddisken til maskinkontrollsystemet, Integrated Platform Management Systems (IPMS).

Det har tidligere vært uklart om det har vært mulig å hente ut lydloggene fra broen på fregatten. Fredag opplyser Forsvaret at både navigasjonsplottene til fartøyet og lydloggene fra bro er overlevert til Statens havarikommisjon og politiet.

Fredag er også en en harddisk hentet ut fra fregatten, opplyser Forsvaret.

Følg bergingen av fregatten direkte her

Ikke hørt lydloggene

Frode Karlsen i Vest politidistrikt bekrefter at politiet har mottatt harddiskene fra Sjøforsvaret.

– Vi samarbeider godt med Forsvaret når det gjelder uthenting av bevis. Vi har foreløpig ikke gått gjennom dataene eller hørt på lydloggene fra broen.

Ifølge politiet må materiale først sikres, deretter må alt materiale bearbeides. Hvor lang tid dette vil ta er uvisst, ifølge Karlsen.

– Først må vi vite at vi greier å sikre dataene, så kan de andre prosessene starte.

– Kan ikke kommentere

Sjøforsvaret opplyser i en pressemelding at alt materiale er overlevert til myndighetene som etterforsker havariet. Politiet har tidligere bekreftet overfor BT at at det var syv personer på broen da ulykken skjedde, seks nordmenn og en amerikansk sjøoffiser som var under opplæring. Ifølge VG drev ikke fregatten med en navigasjonsøvelse som innebar at radar var avslått før kollisjonen.

Forsvaret har selv vært tilbakeholdne med opplysninger om hva som skjedde da fregatten kolliderte med tankskipet «Sola TS» torsdag 8. november.

– Sjøforsvaret er en part i saken og kan derfor ikke kommentere det som har skjedd mens etterforskningen og undersøkelsene pågår. Vårt fokus har vært, og vil fortsatt være, god ivaretakelse av personellet, berge fregatten og få den transportert hjem til Haakonsvern, understøtte politiet og Havarikommisjonen i deres arbeid, og se fremover på hvordan vi fortsatt kan løse Marinens oppgaver med én fregatt mindre, skriver Sjøforsvaret i sin pressemelding.