Gutt født i 2003 omkom i tunnelulykken i Oslo

Ulykken skjedde i en tunnel på Filipstad vest i Oslo sentrum søndag.

Guttene bor i Oslo, og jenta er fra Drammen. Gutten som omkom, gikk på Ruseløkka skole, ifølge en pressemelding fra politiet. Også den andre gutten går på denne skolen, etter det NTB kjenner til.

De to med kritiske skader er sendt til Haukeland sykehus, skriver NRK.

– Vi møtte tidlig i morges med kriseteam og kontaktlærere på det trinnet som den avdøde gutten går på, sier rektor Merete Hansen ved Ruseløkka skole til kanalen.

Ligner

I november 2002 omkom en 17 år gammel gutt som hadde gått inn i samme tunnel med to kamerater for å tagge vognsett. 17-åringen klatret opp på et tog som sto parkert inne på hensettingsanlegget og døde momentant da han fikk 15.000 volt gjennom kroppen.

– Ulykken har likhetstrekk med denne. Politiet holder fortsatt på med sine undersøkelser. I den grad de har behov for bistand fra Bane Nor, så har vi koblet inn en egen undersøkelses- og analyseenhet. Ulykken påvirket ikke den generelle togtrafikken, sier pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til NTB.

– Tragisk

Ulykken etterforskes av politiet som har kriminalteknikere på stedet.

– Det er en tragisk ulykke. Det er barn som er involvert, tenåringer under 18 år. Vi forsøker å finne ut hva som har skjedd, og hvorfor de har funnet på å bevege seg inn i tunnelen, sier seksjonsleder Frode Andreassen ved avsnitt for spesialsaker i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet har vært opptatt av å ivareta de pårørende, men har også et ønske om å få snakke med de to som er innlagt på sykehus.

– Det er også naturlig å se på forholdene på stedet, men generelt er det vanskelig å sikre områder av denne typen mot personer som ønsker å komme seg inn, sier Andreassen.

Sidespor

Ulykken skjedde i en del av Bane Nors anlegg for parkering av tog på Filipstad. Området der ulykken skjedde er sperret av med gjerder.

– I helgen er det fullt med togsett som står stallet opp der. Meldingen gikk ut på at ulykken skjedde et stykke inn i tunnelen. Hensettingsanlegget ligger vest for tunnelen. Det går spor inn til anlegget for å trekke tog ut og inn, forklarer Korslund.

Anlegget forsyner togene med 15 000 volts kjørestrøm, og kjøreledningen er plassert 5,35 meter over bakken, skriver Dagbladet. Kablene som ligger i bakken, er sikret og isolert.

– Det er nærliggende å anta at det er de åpne delene av anlegget de har vært i nærkontakt med, men hvilke deler og på hvilken måte er foreløpig ikke klart, sier Korslund.

De to skadde ble funnet først og brakt til Ullevål sykehus. De opplyste at de hadde vært sammen med ytterligere en person. Denne tenåringen ble senere funnet kritisk skadd lenger inni tunnelen, men døde av skadene.

Politiet fikk melding om saken litt etter klokka 16.30 søndag.