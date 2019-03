Norsk nettbokhandel solgte Breiviks manifest

Manifestet har ligget ute til salgs på nettsidene for nesten 1.000 kroner siden september 2018, uten at nettbokhandelen har vært klar over det, skriver NRK.

Adlibris forklarer salget med at titlene på nettsiden legges inn automatisk gjennom selvpubliseringssider. Det betyr i prinsippet at hvem som helst kan legge ut bøker på bokhandelens nettsider.

– Det er helt forskrekkelig at boken har ligget ute til salgs, sier nordisk salgssjef i Adlibris, Sakari Luovio.

Adlibris har besluttet å fjerne tittelen etter at NRK gjorde dem oppmerksom på at de solgte manifestet til terrordømte Breivik, som nå går under navnet Fjotolf Hansen.

Bokhandelen understreker at ingen har kjøpt Manifestet.

Det var selvpubliseringssiden Lulu.com som sto oppført som forlag for bøkene. Nettsiden ønsker ikke å oppgi hvem som eier kontoen som har publisert manifestet.

I helgen gikk flere britiske politikere sammen for å få nettstedet Amazon til å fjerne manifestet fra sine nettsider.

Den siktede gjerningsmannen etter terrorangrepet i Christchurch på New Zealand la ut et manifest på sosiale medier før skytingen, hvor det framgår at han var inspirert av andre høyreekstremister, blant dem Anders Behring Breivik.