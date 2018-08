Italias statsminister: – En enorm tragedie

– Det er sjokkerende å se de forvridde metalldelene, den kollapsede brua og ofre som trekkes ut, sa Conte til TV-kanalen RAI da han besøkte ulykkesstedet i Genova tirsdag kveld.

Statsministeren hyllet de flere hundre redningsmannskapene som jobbet på stedet og har klart å berge folk ut av ruinene i live.

– De berget folk som falt 45 meter, overlevde og nå er på sykehus.

Det var tordenvær og kraftige vindkast da en av søylene som holdt broen oppe, ga etter. Kjøretøyer dundret i bakken sammen med tonnevis av betong og armeringsjern.

– Rundt 30 døde

Ifølge det italienske sivilforsvaret var det opptil 35 biler og minst tre lastebiler på Morandi-broen da den raste sammen.

– Dessverre er det rundt 30 døde og mange som er alvorlig skadd, sa innenriksminister Matteo Salvini tirsdag ettermiddag.

Kilder i brannvesenet sier til nyhetsbyrået ANSA at minst 35 mennesker er omkommet. Conte opplyser at det offisielle, bekreftede antallet døde er 22 – men at han frykter tallet vil stige. Minst 16 mennesker er skadd.

Årsaken til ulykken er ikke kjent. Øyenvitner har fortalt at broen ble truffet av lyn før den raste, men det er uklart om dette bidro til kollapsen.

Flere eksperter har imidlertid påpekt at Morandi-broen er en uvanlig konstruksjon. En professor ved universitetet i Genoa kalte den i 2016 en «ingeniør-feil» som før eller siden måtte skiftes ut.

Keeper overlevde

Genova ligger ved Middelhavet nordvest i Italia. Morandi-broen forbinder motorveien A10 fra Frankrike med en annen motorvei som går nordover til Milano.

Trafikken var tirsdag større enn vanlig siden mange italienere var på vei til kysten eller fjellene i forbindelse med høytiden Ferragosto.

En tidligere keeper for fotballaget Cagliari, Davide Capello, overlevde brokollapsen på mirakuløst vis.

– Jeg kjørte på broen, og på et visst punkt så jeg veien foran meg kollapse. Og jeg gikk utfor med bilen, forteller Capello til TV-stasjonen Sky TG24.

Han sier bilen ble sittende fast i en strømmast og at han klarte å klatre ned på egen hånd.

– Jeg vet ikke hvorfor bilen min ikke ble knust. Det var som en scene fra en film.

– Apokalyptisk

Journalisten Franco Nativo fra TV-kanalen Telegenova sier han kunne se minst åtte-ni kjøretøy som lå knust under betongmassene på ulykkesstedet.

– Det er en apokalyptisk scene, sier han.

Situasjonen var uoversiktlig etter ulykken. Over 280 mennesker og hundepatruljer deltok i redningsarbeidet. Brannfolk sa de var redd gassledninger på stedet ville eksplodere.

Bilder av broen viser en grønn lastebil som klarte å stanse rett før motorveien slutter i løse lufta.

Planlagt vedlikehold

Morandi-brua ble bygd på 1960-tallet og kjent som Genovas «Brooklyn Bridge».

Det var planlagt vedlikehold og sikkerhetsarbeid på broen, men ifølge transportminister Danilo Toninelli var arbeidet ikke påbegynt da ulykken skjedde. Manglende vedlikehold på gamle broer er et utbredt problem i Italia.

Den sammenraste delen av broen traff et industriområde hvor det går flere jernbanelinjer. Flere bygninger på stedet skal ha fått skader.

En mann som befant seg under broen da den raste, sier det er et mirakel at han overlevde. I et intervju med italiensk TV forteller han at sjokkbølgen fra kollapsen kastet ham ti meter bortover og inn i en vegg.