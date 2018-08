Bilister styrtet i døden da motorveibro kollapset i Italia

Det var både biler og lastebiler blant kjøretøyene som ble tatt med i dragsuget da en 80 meter lang seksjon av brua kollapset. Tallet på antall døde ble tirsdag ettermiddag oppjustert fra 11 til 22 av Italias visetransportminister Edoardo Rixi.

– Dessverre kan jeg bekrefte at det er 22 døde, og det er et tall som sannsynligvis kommer til å øke, sier Rixi til TV-kanalen Sky TG24.

Minst 20 kjøretøy var involvert i ulykken, opplyser redningsarbeideren Amelia Tedeschi til TV-stasjonen RAI. De styrtet 80–100 meter før de traff industriområdet under broen.

En talsperson for brannvesenet sier at mesteparten av broseksjonen falt ned over jernbaneskinnene under. Både personbiler og lastebiler dundret i bakken sammen med tonnevis av betong og armeringsjern. Det var styrtregn og kraftige vindkast da en av søylene som holdt broen oppe, ga etter.

Spesialtrente hunder ble satt inn i letingen etter ofre. Samtidig var det frykt for at gassledninger skulle eksplodere som følge av de store betongmassene som falt over området.

Ferieutflukt

Genova ligger ved Middelhavet nordvest i Italia, og ulykken skjedde på det som er en viktig ferdselsåre mellom Lombardia og Piemonte i nord og kysten ved Liguria, samt Frankrike lenger vest.

Trafikken var tirsdag større en vanlig ettersom mange italienere var på vei til kysten eller fjellene i forbindelse med høytiden Ferragosto.

Morandi-brua ble bygd på 1960-tallet. Den er laget i betong og kjent som Genovas «Brooklyn Bridge».

Transportminister Danilo Toninelli skriver på Twitter at ulykken framstår som en «enorm tragedie». Han var tirsdag på vei til ulykkesstedet.

Innenriks- og visestatsminister Matteo Salvini sier på Twitter at han følger redningsarbeidet fra minutt til minutt.

– Apokalyptisk

Journalisten Franco Nativo fra TV-kanalen Telegenova, sier at han kunne se minst åtte-ni kjøretøy som lå knust under bygningsmassene.

– Det er en apokalyptisk scene, sier han.

Situasjonen var fortsatt uoversiktlig tirsdag ettermiddag. Videosnutter har fanget stemmen til en mann som roper «Å, Gud! Å, Gud!". Andre bilder viser en grønn lastebil som har greid å stanse rett foran det gapende hullet i broen.