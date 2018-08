– Minst elleve omkomne etter brokollaps i Genova

En 200 meter lang seksjon av den opphøyde motorveien i utkanten av Genoa kollapset ved 12-tiden tirsdag. Redningsmannskaper har funnet flere knuste biler med døde personer i. Fem er funnet hardt skadd, og tilstanden deres beskrives som livstruende.

Store brann- og redningsmannskaper er satt inn for å gjennomsøke steinmassene under Morandi-broen, som er en del av en firefelts motorvei, A-10. De første TV-bildene viser et svært åpent felt der motorveien skulle ha vært.

Bropilar ga etter

En talsmann for brannvesenet sier at mesteparten av broseksjonen falt ned over jernbaneskinnene under. Både personbiler og lastebiler dundret i bakken sammen med tonnevis av betong og armeringsjern. Det var styrtregn og kraftige vindkast da en av søylene som holdt broen oppe, ga etter.

Et øyenvitne forteller til den private fjernsynskanalen Sky TG24 at han så «minst åtte, ni biler knust under steinmassene». ANSA melder om minst ti forvridde kjøretøyer. Andre medier sier om lag 20 biler ble rammet av brokollapsen.

– Enorm katastrofe

Transportminister Danilo Toninelli sier at ulykken har et stort omfang og at det er snakk om en enorm katastrofe. Han var tirsdag ettermiddag på vei til Genova. Innenriks- og visestatsminister Matteo Salvini sier på Twitter at han følger redningsarbeidet fra minutt til minutt.

Genova ligger ved Middelhavet nordvest i Italia. Boren er en viktig ferdselsåre mellom Lombardia og Piemonte i nord og kysten ved Liguria. Den knytter seg til hovedveien som går vestover til Frankrike.

Den passerer over et shoppingsenter, flere fabrikker og lagerbygninger, noen boligblokker, et jernbanespor og elven Polcevera.

De første bildene viser store broelementer som er havet i elva og på veien under.