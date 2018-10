Åtte personer meldes drept i synagoge i Pittsburgh - gjerningsmann har overgitt seg

Ifølge TV-kanalen KDKAs reporter kan så mange som sju til åtte personer være drept. Flere andre personer skal være såret

Politiet bekrefter at flere personer er drept eller såret. Folk i området er blitt bedt om å holde seg innendørs, og det blir også opplyst at politiet har havnet i en skuddveksling med gjerningsmannen. Iføle KDKA er to politibetjener skutt.

President Donald Trump skriver på Twitter at det ser ut til å være flere døde i forbindelse med en skyteepisode ved en synagoge i Pittsburg.

Øyenvitner opplyser at en mann gikk inn i synagogen The Tree of Life lørdag formiddag lokal tid og åpnet ild. Synagogen var full av folk som deltok på en gudstjeneste, og politiet opplyser at de ble oppringt av flere personer som forsøkte å skjule seg for skytteren inne i bygningen.

Flere personer skal ha blitt reddet ut, men det pågikk lørdag en redningsaksjon for å få flere mennesker ut.

TV-bilder viser at både politibiler og ambulanser har rykket ut til stedet, som ligger i et boligområdet om lag 10 minutter fra Pittsburg sentrum. Mange av innbyggerne i nabolaget er jødiske.

Skyteepisodern er den siste av en rekke masseskytinger i USA. Slike skytinger knyttes til over 30.000 dødsfall i USA hvert år, ifølge nyhetsbyrået AP.