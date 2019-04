FpU vil hente hjem alle Syria-barna

– Vi skal være åpne for å hente hjem alle barna med en forsikring om at vi ikke henter hjem foreldrene, sier FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud til Klassekampen.

En forutsetning må være at det ikke åpnes for å gi familiegjenforening, mener han.

Ungdomspartiets syn i den betente saken går på tvers av det flere av stortingsrepresentantene i moderpartiet Frp mener.

– Vanskelig

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen har omtalt statsminister Erna Solberg (H) sitt utspill om å hente hjem foreldreløse Syria-barn som «uklokt» og «selvskading», mens nestleder i Frps innvandrings- og integreringsutvalg Jon Engen-Helgheim tidligere har ment at det ikke bør være en prioritert oppgave å hente hjem disse barna. Nå har han imidlertid inntatt en noe mer forsonende holdning.

– Hvis det er mulig å hente hjem foreldreløse barn, så er det svært få som vil ha problemer med det. Alt annet er veldig vanskelig, sier han til avisa.

Svendsrud mener at også barn med foreldre i live, bør kunne hentes hjem, men erkjenner at saken er vanskelig.

– Det finnes ingen enkel løsning på en så komplisert utfordring. Utgangspunktet er at uskyldige barn ikke skal straffes for foreldrenes synder. Jeg tror nok at alle som tenker på disse barna, får en klump i magen, sier Svendsrud.

Frps regjeringspartner KrF vedtok på sitt landsmøte sist helg at Norge snarest må hjelpe norske barn hjem fra flyktningleirer i Syria og Irak, uavhengig av om de er foreldreløse eller ikke.

Finsliper

Også Frps familiepolitiske talsperson Silje Hjemdal har tidligere stilt seg åpen for å hente barn fra leirer i Syria og Irak.

– Dette forutsetter at foreldre eventuelt samtykker til at barna hentes alene, sa hun til NTB tidligere denne måneden.

Kurdiske selvstyremyndigheter i Syria har imidlertid gjort det klart at det er uaktuelt å la norske IS-kvinner bli igjen mens barna deres sendes til Norge.

– Vi vil ikke utlevere barna alene, sier utenrikspolitisk talsmann Abdel Karim Omar til NRK.

Ifølge Klassekampen jobber Frp nå med å finslipe partiets standpunkt i saken. Saken kan bli et tema på Frp-landsmøtet til helgen.