Jordskjelv rammet Aten

Skjelvet, som hadde sitt senter 23 kilometer nordvest for Aten, har slått ut telefon- og mobilnettet. Ristingen kunne merkes i den greske hovedstaden, og flere innbyggere løp ut i gatene i frykt.

Det er foreløpig ikke meldt om personskader eller større ødeleggelser, men brannmannskaper har reddet mange som var fanget i heiser, melder statlige TV ERT.

– Folk må forbli rolige, sier Efthymios Lekkas, som leder den statlige etaten som jobber med beskyttelse mot jordskjelv, til ERT.

Han legger til at det ikke er grunn til bekymring, og at bygningene i hovedstaden er bygget for å tåle langt kraftigere jordskjelv.

Seismolog Gerassimos Papadopoulos sier at det har blitt observert tre mindre etterskjelv.

Skjelvet ble målt til 5,1 av det geologiske institutt i Aten, men ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret (USGS) er styrken 5,3.

Hellas ligger i et jordskjelvutsatt område. I juli 2017 omkom to personer på øya Kos etter at et jordskjelv med en styrke på 6,7 forårsaket betydelig skade.

I 1999 omkom 143 mennesker etter et jordskjelv i Aten og regionen nordvest for hovedstaden. Dette hadde en styrke på 5,9.