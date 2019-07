Dagbladet skrev søndag kveld at det var fremsatt en trussel mot et Norwegian-fly på Oslo lufthavn. Politiet vurderte at det ikke var hold i trusselen.

– Vi er lettet over at politiet har kommet frem til at det ikke var noe hold i trusselen. Ny avgang er nå satt til klokken 22.50, skriver Astrid Mannion-Gibson, talsperson i Norwegian, i en SMS til Aftenposten.

Flyet skulle opprinnelig gått fra Oslo til Stavanger klokken 20.30.

Kom via en chattegruppe

Politiet fortalte tidligere i kveld at de hadde en dialog med Norwegian og piloten om hva som sulle gjøres videre.

– Vårt råd har vært at Norwegian selv kan vurdere hvilke tiltak de ønsker å gjøre, siden vi har vurdert det slik at det ikke er hold i truslene, sier operasjonsleder Kristian Loraas i Øst politidistrikt til Aftenposten.

Ifølge Dagbladet er det ikke Norwegian selv som mottok trusselen.

– Noen som har kommet over en chattegruppe på Internett har tatt kontakt med Norwegian. I den chattegruppen var det nevnt flightnummer og ordet bombe på engelsk, sier Loraas i Øst politidistrikt til Dagbladet.

Norwegian tok selv kontakt med politiet da de ble kjent med trusselen, skriver politiet i Øst på Twitter.