Årsaken til tilbakekallingen er at butikkjeden har mottatt meldinger om at håndtaket på vannkokeren kan løsne.

– Vi kjenner ikke til at svakheten ved vannkokeren har medfør personskader, men for våre kunders sikkerhet og for å unngå risiko tilbakekaller vi nå produktet, skriver butikkjeden i en pressemelding.

Vannkokere solgt før 17. juli med artikkelnummer 44-3118-1, -2 og -3 må leveres tilbake fordi de ikke anses som sikre.

Selskapet opplyser at feilen er rettet opp i kommende leveranser.