På en pressekonferanse i 13-tiden fredag kunne leder for miljørettet helsevern, Bengt Åge Borge, bekrefte at man har funnet E. coli hjemme hos abonnenter og i et høydebasseng på Øvre Kleppe.

E.coli fører sjelden til at folk blir syke, men en utvidet prøve viser funn av bakterien campylobacter.

– Det er denne bakterien som mistenkes å gjøre folk syke. Symptomene folk har hatt er forenelig med utslag man kan få av denne bakterien. Den finnes i avføring, sier Borge.

Han sier at forurensingen, etter det man nå vet, har trengt inn lokalt i høydebassenget, og at den ikke stammer fra behandlingsanlegget i vannverket på Nedre Kleppe. Kommunen venter svar på de utvidede prøvene.

Høydebassenget er nå helt stengt av.

– Vi er fortsatt ikke 100 prosent sikre på at det er her smitten kommer fra og må ettergå andre muligheter også, men har nå isolert dette bassenget, sier rådmann Eystein Venneslan.

Fra 1960-tallet

– Vi har tatt flere prøver, men disse får vi ikke svar på før over helgen. Disse må dyrkes, og det tar tid før de er klare, sier fagsjef for vann og avløp i kommunen, Anton Bøe.

Kommuneledelsen bekreftet dette på en pressekonferanse fredag ettermiddag. Det er imidlertid ikke klart hvor bakteriene kommer fra.

– Høydebassenget er et tunnelbasseng fra 1960-tallet. I alle fjellbasseng er det en viss innlekking av vann. Teoretisk kan smitte komme utenfra og inn på denne måten, sier Bøe.

18 innlagt på Haukeland

Askøy kommune satte torsdag krisestab etter at en rekke beboere er blitt syke med feber, diaré, magesmerter og kvalme. Beboere strømmer til legevakten og 18 personer, åtte av dem barn, er innlagt på Haukeland.

Kommunen mistenker smitte fra drikkevannet, og at dødsfallet til en ettåring kan ha sammenheng med et mulig smitteutbrudd.

Fakta: E. coli Alvorlig E.coli tarminfeksjon er en tilstand som ikke oppstår så ofte i Norge. I de fleste tilfeller er tilstanden ufarlig, men en sjelden gang kan infeksjonen få et mer alvorlig forløp.

E. coli (Escherichia coli), er fellesnavn på en gruppe bakterier som forekommer normalt i store mengder i tarmsystemet til dyr og mennesker.

Bakteriene er nyttige i fordøyelsesprosessen, og de bidrar til at farlige bakterier ikke får formere seg i tarmene våre.

Men over tid har det blitt dannet noen varianter av E. coli med sykdomsfremkallende egenskaper, såkalte tarmpatogene E. coli varianter. Det er disse undergruppene av E. coli som fører til diarésykdom.

Politiet vurderer etterforskning

Politiinspektør og seksjonsleder Frode Karlsen i Vest politidistrikt leder arbeidet med å undersøke drikkevannet på Askøy. Fredag formiddag møtte han kommuneledelsen på Askøy.

Han opplyser at politiet nå undersøker om kommunen har fulgt sine rutiner når det kommer til forvaltning og distribusjon av vannet.

– Det kan være vi åpner etterforskning på dette. Det kommer an på om kommunen har distribuert vannet på en sikker og trygg måte, og i henhold til rutiner.

Politiadvokat Cathrine Krohn i Vest politidistrikt opplyser til BT at politiet har opprettet sak på bakgrunn av ettåringen som døde.

– Vi har opprettet en sak og har begjært en rettslig obduksjon for å finne ut hvorfor dette barnet har dødd. Det gjør vi når et barn dør brått og uventet.

Før obduksjonsbegjæringen har kartlagt dødsårsaken, vil ikke politiet uttale seg nærmere om saken, opplyser Krohn.

– Obduksjonen vil finne sted på Gades Institutt tirsdag.

Ansgar Berg, klinikkdirektør ved Barne og ungdomsklinikken, Haukeland universitetssjukehus skriver følgende i en pressemelding.

– Jeg kan bekrefte at et barn døde hos oss, men det er for tidlig å si noe om årsak. Vi avventer flere analysesvar. Dette er en dypt tragisk hendelse og av hensyn til familien kan vi ikke kommentere dette ytterligere.

GEIR MARTIN STRANDE

Tilsynssak

Fylkeslegen i Vestland har besluttet å åpne tilsynssak med dødsfallet til den ett år gamle gutten. Assisterende fylkeslege Sjur Lehmann sier til NRK Hordaland at tilsynssaken er rettet mot både Askøy kommune og Haukeland universitetssjukehus.

– Sistnevnte fordi vi ønsker å se på om hele behandlingsforløpet har vært forsvarlig, sier Lehmann.

Fylkeslegen ble varslet om dødsfallet av politiet torsdag.

Geir Martin Strande

Mange syke i et lite område

Kommuneoverlege Christian Redisch sier at han i løpet av sine 30 år på Askøy aldri har opplevd et så sterkt utbrudd som det man er vitne til i disse dager.

– Da vi forsto omfanget, samlet vi sammen fagfolk og satte kriseledelse. Alderen på de syke spenner over et bredt spekter. Det er både unge og gamle som er blitt syke. Det er spesielt at mange er blitt syke i et lite område, sier Redisch.

GEIR MARTIN STRANDE

Ber folk kontakte legevakten

Fra torsdag klokken 16 og frem til fredag morgen hadde 47 mennesker vært innom legevakten på Askøy med feber, diaré og oppkast.

Legevakten har også gitt 170 råd på telefon i løpet av ettermiddagen i går og gjennom natten.

Personer med vedvarende og eskalerende dårlig allmenntilstand, høy feber, diaré og magesmerter oppfordres av kommunen å kontakte legevakten.

– For de fleste går slike symptomer over av seg selv. Men vær spesielt oppmerksom på små barn og eldre og syke. Det er lavere terskel for å kontakte legevakten for disse gruppene, sier Hetland i pressemeldingen.

Mistanke torsdag

Mistanken om at noe var galt med vannet kom ved lunsjtider torsdag. Medarbeidere i miljørettet helsevern reagerte på at det kom inn flere meldinger om sykdom fra samme område.

– Med geografisk konsentrasjon er det naturlig å se mot vannverket, sa rådmann Eystein Venneslan på pressekonferansen.

De første tekstmeldingene ble sendt ut i fem-seks tiden til et begrenset område, sa Venneslan. Varselet ble siden sendt til beboere i et større område.

Varselet lød slik:

«På grunn av mistanke om smitte via næringsmiddelkjeden, der vannet kan være en av mulighetene til smitte, iverksettes kokevarsel.»

I meldingen står det også at det er registrert flere alvorlige sykdomstilfeller i området.

GEIR MARTIN STRANDE

Rådmann Eystein Venneslan sier at man har utfordringer med vann og avløp på Askøy.

– Vi har hatt sterk vekst i folketall, og behov for å gjøre store investeringer på vannforsyningen. I mellomtiden har vi hatt flere situasjoner der vi har behov for å koke vann, sier Venneslan.

På pressekonferansen ble det sagt at tidligere kokevarsel ble sendt ut hver gang vannbehandlinganlegget sviktet. Men i disse tilfellene har det i ettertid vist seg at drikkevannet likevel var trygt.