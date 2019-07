Dette skjedde i natt

USA feiret uavhengighetsdag

De mye omtalte stridsvognene og militærflyene satte rammen da president Donald Trump hyllet historiske amerikanske bragder i sin 4. juli-tale i Washington. Trump dro fram suffragettene, som kjempet fram kvinnelig stemmerett, og borgerrettighetsbevegelsen som eksempler på amerikanske frihetskamper i uavhengighetserklæringens ånd.

Presidenten hyllet også det amerikanske militæret, før han ramset opp amerikanske krigsbragder, fra den tripolitanske krigen til andre verdenskrig. Han lovet også framtidige bragder fra amerikansk side.

–IAG forbereder bud på Norwegian

Spansk-britiske International Airlines Group (IAG) skal, ifølge en spansk avis, være klare til å legge inn et bud på 10 milliarder kroner på Norwegian. Den spanske avisen Okdiaro oppgir ingen åpen kilde, men skriver at AIG om 15 dager vil være ute av karantenetiden og at det derfor igjen kan legge inn bud på Norwegian. Budet lyder på 1.100 millioner euro, omtrent 10,59 milliarder kroner, skriver E24.

Verken IAG eller Norwegian bekrefter opplysningene i saken.

Enighet om roterende lederskap i Sudan

Sudans militærjunta og landets protestbevegelse har kommet til en enighet om et roterende lederskap fram til et valg blir holdt i landet. Ifølge mekler Mohamed El Hacen Lebatt i Den afrikanske union går enigheten ut på at partene skal danne et råd med roterende militært og sivilt lederskap i en periode på tre år.

Partene er også enig om en detaljert, åpen, nasjonal og uavhengig etterforskning av de beklagelige voldshendelsene i landet de siste ukene.

Hovland ligger an til å gå videre

Viktor Hovland gikk 18 hull med totalt 69 slag og med et resultat to under par i 3M Open i PGA-turen i Blaine i Minnesota natt til fredag. Turneringen i Minnesota er den tredje på like mange uker etter at Hovland ble proff dagen etter at han endte på en 12. plass i US Open i begynnelsen av juni.

Greier han cuten i Blaine og går videre til de siste rundene i turneringen er han sikret et minstepremie på 100.000 kroner, skriver VG.