Seks drept og 780 palestinere såret i sammenstøt med israelske soldater

Seks palestinere er drept under sammenstøtet langs grensen mellom Israel og Gaza, melder New York Times. Én av dem skal ha vært 16 år gammel.

Palestinere har satt fyr på bildekk og kaster steiner mot grensegjerdet for å forsøke ramme israelske soldater på den andre siden. Der svarer soldatene med skarpe skudd, tåregass og vannkanoner, opplyser aktivister og journalister.

Om lag 20.000 palestinere deltar i fredagens demonstrasjoner, ifølge nyhetsbyrået DPA. I tillegg er minst 1070 såret, hvorav tilstanden for minst 25 av de sårede, melder NTB. skriver helsemyndighetene på Gazastripen.

Ti av de sårede oppsøkte legehjelp i et teltsykehus som er opprettet i Khuzaa like ved grensen. Blant dem er 20 år gamle Mohammed Ashour, som var blant de første palestinerne som satte bildekk i brann tidligere på dagen.

– Vi kom hit fordi vi ønsker verdighet, sa han.

Han ble skutt i en arm.

Skarpskyttere

I påvente av demonstrasjonene hadde israelske skarpskyttere og stridsvogner inntatt stillinger langs grensen. Samtidig hadde palestinere satt fyr på bildekk for å skape svart røyk og dermed hindre sikten for skarpskyttere. Demonstranter hadde også sagt at de skal bruke speil for å blende skarpskytterne.

TSAFRIR ABAYOV / TT / NTB Scanpix

Israel har på sin side advart om at taktikken med å skyte mot demonstranter som nærmer seg grensegjerdet, ikke kommer til å bli endret. Israelske myndigheter forsvarer sin rett til å bruke makt ved at landets soldater settes inn for å besvare opprør og for å ramme det som omtales som ledere for demonstrasjonene.

Israelske myndigheter hevder også at Hamas, som styrer Gazastripen, forsøker å utføre angrep over grensen under dekke av å arrangere demonstrasjoner. Alle forsøk på å ta seg gjennom gjerdet vil bli slått ned på, advarer Israel.

– Ikke fredelig

Fredagens demonstrasjoner på Gaza er de andre i det Hamas, som har makten i Gaza, har uttalt at vil være flere uker med protester mot den Israelske blokaden i området.

Israel anklager den islamistiske gruppen for å bruke protestene som et dekke for å angripe Israels grense. Ambassaderåd Dan Poraz ved Israels ambassade i Oslo sier det ble utført angrep på israelsk suverenitet i uken som ledet opp til demonstrasjonene, og mener det er galt å fremstille demonstrasjonene som fredelige.

– Israel forsøker å håndtere de alvorlige sikkerhetstruslene på best mulig måte. Det er en høyst krevende og uoversiktlig situasjon som kan medføre feil og uønskede konsekvenser fra vår side, sier han.

Kritisert

Dagens sammensøt er det andre i en rekke varslede demonstrasjoner under navnet «Den store retur-marsjen». Opprøret startet forrige fredag, da minst 17 palestinere ble drept og over 1.400 såret i opprøret. De israelske soldatenes handlinger fredag ble sterkt kritisert av menneskerettighetsgrupper, FN og en rekke land, blant dem Norge, med krav om gransking. Kravet har blitt avvist av Israel.

Det er varslet at demonstrasjonene skal holde på frem til 15.mai - dagen som blir kalt nakba, eller ’katastrofe’, da palestinere måtte evakuere i kjølvannet av staten Israels selvstendighetserklæring.

Ifølge CNN er palestinernes mål med «den store retur-marsjen» å krysse grensen til Israel og returnere til landområder som tidligere var bebodd av palestinere.