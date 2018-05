Timothy Trun skulle akkurat sette seg til bords og spise en hyggelig måltid torsdag kveld denne uken. En venn skulle ta farvel etter et besøk. Men brått sto ubudne gjester på døren. De var kledd i uniform. Politiets budskap var ikke å ta feil av: Dere må dra. Nå!

U.S. Geological Survey/Handout via REUTERS

Beboerne i Leilani Estates vet at de bor i et utsatt område. De lever på vulkansk grunn. Og torsdag denne uken gikk alarmen.

Glødende lava veltet opp fra sprekker i bakken mellom vanlige bolighus. Nærmere 2000 fikk pålegg om å evakuere sine hjem. Ytterligere 10.000 skulle oppfordres til å evakuere.

Kilauea-vulkanen på hovedøya hadde våknet til liv.

AP Photo/Marco Garcia

Det skulle bare bli verre. For naturkreftene hadde mye mer på lager.

U.S. Geological Survey via AP

For dagen etter vulkanutbruddet skaket det i bakken. Et jordskjelv med styrke på 6,9 rammet Hawaii fredag. Det er det kraftigste skjelvet på øya siden 1975.

Skjelvet rammet hovedøya klokken 12.30 lokal tid, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. En time før inntraff et nytt skjelv med en styrke på 5,4. Skjelvene utløste igjen nye vulkanutbrudd.

Ifølge hawaiianske myndigheter har minst fem hus brent ned eller blitt ødelagt, melder Reuters. Befolkningen er videre advart om at potensielt dødelig konsentrasjon av svoveldioksidgass kan utgjøre en fare i området. Slik gass kan gi pustevansker og til og med brannskader i nese og munn.

Jeremiah Osuna/REUTERS

– Et sjokk, sier Timothy Trun, mannen som måtte avbryte middagen, til CNN om de dramatiske hendelsene.

Hawaii er en vulkansk øygruppe som består av i alt fem vulkaner, hvorav Kilauea-vulkanen er den største. Den en av verdens mest aktive vulkaner.

– Vi visste at vi bygde på vulkansk grunn, men jeg trodde et utbrudd var lite sannsynlig. Det trodde jeg også for syv dager siden da vi pakket for å evakuere, sier Julie Woolsey, en av de rammede beboerne, ifølge NTB.

AP Photo/Marco Garcia

Forskere frykter at Hawaii vil bli rammet av flere jordskjelv og vulkanutbrudd de neste månedene.

– Aktiviteten øker stadig, og det er ventet å fortsette, opplyser The Hawaiian Volcano Observatory til Reuters. En talsperson for observatoriet, Janet Babba, sier det kan dreie seg om flere uker eller måneder.

AP Photo/Marco Garcia

Hawaiisk mytologi omfatter en rekke guder og skikkelser. Blant disse finnes det selvsagt også en vulkangud, som deler navn med tidenes fotballspiller, for mange også en tilnærmet gudeskikkelse – Pele. Lokalbefolkningen håper nå at deres lokale guddom ikke sparker for hardt.

Julie Woolsey sier det slik:

– Du vet aldri hva Pele kan finne på. Jeg bare håper ikke huset vårt brenner ned.

AP Photo/Marco Garcia

Kilder: NTB, Reuters, CNN