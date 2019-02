Snussalget øker tross Høies grønne snusbokser

For et halvt år siden innførte helseminister Bent Høie nye kjedelige snusbokser som skulle dempe lysten på snus og hindre ungdom i å begynne med tobakksprodukter.

Ifølge Nettavisen viser tall fra snusgiganten Swedish Match, som er kjent for produkter som General og Nick and Johnny, at innføringen av grønne snusbokser imidlertid har hatt liten eller ingen effekt på norske snusvaner. De grønne snusboksene har altså ikke hindret norske snusere i å legge stadig mer tobakk under overleppa.

Istedenfor en reduksjon i tobakksbruken har det vært rekordsalg for snusselskapene. Swedish Match, som produserer halvparten av alle snusbokser i Norge, omsatte i 2018 for 13 milliarder svenske kroner.

Helse- og omsorgsdepartementet, som sto bak innføringen av de nye snusboksene, mener imidlertid det er for tidlig å konkludere om effekten av det nye regelverket.

– Det er under ett år siden regelverket ble innført, så det er for tidlig å si noe om virkningen, sier statssekretær Anne Bramo til Nettavisen og legger til at målet med standardiserte tobakksinnpakninger først og fremst er å hindre at unge begynner med tobakk.