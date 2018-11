Kalte CNN-reporter «forferdelig» og tok fra ham akkrediteringen

– Det hvite hus har inntil videre inndratt akkrediteringen til reporteren som var involvert, sier talskvinne Sarah Huckabee Sanders i Det hvite hus og legger til at Acosta er utestengt fra Det hvite hus.

Opptrinnet skjedde da president Donald Trump onsdag holdt en pressekonferanse der han blant annet omtalte mellomvalget i USA som en stor suksess for Republikanerne. Den gode stemningen forsvant da han fikk kritiske spørsmål om blant annet hvorfor han har kalt migrantkaravanen i Mexico for en «invasjon» og hvorfor han i en valgkampvideo har koblet en drapsdømt mexicaner til karavanen.

Spørsmålene fikk Trump til å be flere journalister sette seg ned, samtidig som han karakteriserte en av dem som «frekk og forferdelig». Acosta var blant dem som fikk gjennomgå, og en Trump-medarbeider forsøkte å ta fra ham mikrofonen.

Sanders beskylder Acosta for å ha «lagt hendene sine på en ung kvinne som bare forsøkte å gjøre jobben sin som praktikant i Det hvite hus». Det er «fullstendig uakseptabelt», sier Sanders.

«Uakseptabelt» er også en karakteristikk presselosjen i Det hvite hus bruker i sin reaksjon etter at Acostas adgangskort ble inndratt.

– Korrespondentforeningen i Det hvite hus protesterer på det sterkeste mot Trump-administrasjonens beslutning om å bruke sikkerhetsklareringen fra Secret Service som et verktøy for å straffe en reporter de har et anstrengt forhold til. Vi oppfordrer Det hvite hus til umiddelbart å gjøre om på denne svake og feilaktige beslutningen, heter det i en uttalelse fra foreningen.