Én person pågrepet etter drapet på Bryne-kvinne i Marokko

Kvinnen er 28 år, og familien bor på Bryne, bekrefter operasjonsleder Kurt Løklingholm ved Sør-Vest politidistrikt. Kvinnen har også en adresse i Bø i Telemark, ifølge politiet.

Turistene ble funnet med skader som var forårsaket av en skarp gjenstand, opplyser departementet i en uttalelse mandag kveld.

En kriminaletterforskning er i gang, heter det videre. Norske myndigheter ble mandag ettermiddag informert om hendelsen.

Jærbladet skriver at moren til den døde kvinnen delte dødsbudskapet på Facebook mandag kveld.

Ifølge NRK skal begge de drepte kvinnene være bosatt i Bø i Telemark.

Den danske kvinnen skal være 24 år og hete Louisa Vesterager Jespersen. Moren bekrefter dødsfallet til den danske avisen BT.

VG: Marokkansk mann pågrepet

VG skriver tirsdag formiddag at én person skal være arrestert og mistenkt for drapene på kvinnene.

Ifølge avisens kilde skal den mistenkte være en marokkansk mann.

Myndighetene i Marokko bekrefter at én person er pågrepet for drapene.

En norsk politimann fra ambassaden i Rabat dro tidlig tirsdag morgen mot Atlasfjellene i Marokko.

– En norsk politimann jobber for Politiets utlendingsenhet i Rabat. Han er alt på vei mot området. Etterforskningen vil foregå i samarbeid med marokkansk politi, og vi vurderer også å sende etterforskere herfra, sier kommunikasjonsrådgiver Axel Due ved Kripos til Aftenposten.

Pårørende varslet

– Vi ble kjent med saken mandag ettermiddag og jobber med den, sier Ane Lunde i Utenriksdepartementet til Bergens Tidende.

Lunde opplyser at UD er i kontakt med marokkanske myndigheter og den danske ambassaden.

– Vi har bistått Kripos i denne saken, sier operasjonsleder Kurt Løklingholm ved Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.

– Meldingen om at kvinnen var funnet død i Marokko kom klokken 19.30 mandag. Vi har prosedyrer for varsling til pårørende i slike saker, men i denne saken tok familien til den døde kvinnen kontakt med oss før vi fikk varslet. De hadde lest om funnet av de døde kvinnene i media, sier Løklingholm.

Kvinnene skal ha blitt funnet i et avsidesliggende fjellområde i nærheten av landsbyen Imlil i Atlasfjellene.

Imlil, som ligger 70 kilometer fra Marrakech, blir ofte brukt som utgangspunkt for turer til fjellet Toubkal, som er det høyeste fjellet i Nord-Afrika.

– Ubehagelig stemning

Michal Jureczek som befinner seg i landsbyen, sier til BT at det har vært mye aktivitet i landsbyen mandag ettermiddag.

– Det har vært mange helikopter i luften og noen politibiler her.

Jureczek fra Polen er i Marokko på ferie. Han sier at han ble informert om hendelsen av eieren av gjestehuset han bor på.

– Han samlet alle som bor i gjestehuset, cirka ti stykker, og fortalte at to jenter var funnet døde i fjellet.

Ifølge Jureczek er det ikke mange turister som oppholder seg i landsbyen for øyeblikket. Han sier det har vært en trist stemning i byen etter hendelsen.

– Stemningen har vært ubehagelig. De som bor her sier dette er det verste som kunne skjedd. Det er egentlig en veldig fredelig landsby.

Jureczek hadde planlagt en fjelltur tirsdag, men sier den kan bli avlyst som følge av hendelsen.

– Det blir snakket om at stiene blir stengt på grunn av det som har skjedd.

Det er ikke kjent når de to kvinnene døde.