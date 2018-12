Nye pågripelser etter dobbeltdrapet i Marokko

Pågripelsene fant sted i Marrakech etter intensiv etterforskning, ifølge kilden til nyhetsbyrået AFP, som har kjennskap til etterforskningen.

Fra før har marokkanske myndigheter bekreftet at én mistenkt mann ble pågrepet tidligere i uka. Han er blitt koblet til en marokkansk ekstremistgruppe, ifølge myndighetene.

Ytterligere tre menn har vært ettersøkt for drapene på Maren Ueland (28) og Louisa Vesterager Jespersen (24). Det er ikke bekreftet om det er de samme mennene som er tatt.

Reagerer med avsky

NTB scanpix

Statsminister Erna Solberg (H) reagerer med avsky og fordømmer det hun omtaler som et brutalt og meningsløst angrep.

– Dette er et brutalt og meningsløst angrep på uskyldige som vi møter med avsky og fordømmelse, sa Solberg.

Hun vektla at saken nå blir etterforsket som en mulig terrorhandling, men understreket torsdag formiddag at politiet etterforsker flere spor.

– Vi kan ikke legge til grunn nå at drapene var terrorhandlinger. Det er politiet som må gjøre disse vurderingene, men vi kan ikke trekke noen konklusjoner på dette tidspunktet. Det er flere spor, sa statsministeren.

Hennes danske kollega Lars Løkke Rasmussen (V) sa på en pressekonferanse tidligere torsdag at «dette ser ut til å være en terrorhandling», med referanse til vurderinger fra dansk politi og marokkanske myndigheter.

NTB scanpix

Video knyttet til drapene

Kripos samarbeider med dansk politi for å få fjernet en video som er lagt ut på internett i tilknytning med drapene i Marokko.

– Vi gjør de undersøkelser vi kan her i Norge. Vi er særlig opptatt av filmen. Vi jobber med dansk politi, og vi jobber for å få satt i gang ulike tiltak for å stanse spredning, og for å få vurdert filmen, sier kommunikasjonssjef Ida Dahl Nilssen i Kripos til Aftenposten.

Kripos og det danske Politiets Efterretningstjeneste har kontaktet ulike nettilbydere for å få fjernet videoen fra nettet.

NTB Scanpix

Møtte de to kvinnene

Fjellguiden Rachid Imerhade møtte de to kvinnene i området ved fjellandsbyen Imlil bare dager før de la ut på turen mot toppen av Toubkal i Atlasfjellene.

– De var blide, pratsomme og omgjengelige og snakket masse med de andre som var der. Jeg rådet dem til ikke å sette opp telt alene, sier Imerhade til NTB, som torsdag bruker ham som guide til åstedet på ruten mot Nord-Afrikas høyeste fjell.

Den lokale guiden traff de to kvinnene onsdag eller torsdag i forrige uke. De oppholdt seg i en liten teltleir ved vandrerhjemmet Les Mouflons i tre dager før de fortsatte turen.

Dobbeltdrapet har gått sterkt inn på lokalbefolkningen i området. På en kafé i Imlil sitter Mohammed Imzilen. Han er sterkt berørt av hendelsen og bryter ut i gråt under samtalen. Han ber om at hans dyptfølte kondolanse blir viderebrakt til hele det norske folk og sier at saken har gått veldig inn på folk i området.