En britisk tradisjon krymper: 18 puber legges ned hver uke

CAMRA, en britisk interesseorganisasjon for ølelskere, har publisert ferske tall for nedleggelser av puber. I første halvår stengte 476 puber kranene for siste gang – 18 hver eneste uke.

Tallene er ifølge organisasjonen i tråd med en trend fra de siste årene: Flere drikker hjemme i stedet for å nyte et glass på et av de tradisjonsrike serveringsstedene.

– Personlig tilhørighet

– Dette er skadelig for våre lokalsamfunn og vår personlige tilhørighet, sier Jackie Parker, leder i CAMRA i en kommentar.

Hun mener en god nabolagspub gjør folk gladere, mer sammensveiset og mer tillitsfulle.

– Få steder kan veie opp for fordelene ved nasjonens puber. Og når de er borte, er de borte for alltid, sier Parker.

Camra

Pynter med blomster

Endel puber har tydd til nye markedsføringsknep for å tiltrekke seg nye generasjoner. Blant annet satser enkelte på å gjøre lokalet selfie-vennlig slik at gjestene vil poste bilder av at de har vært der. Ifølge The Daily Telegraph forandrer Instagram eksteriøret på britiske puber fordi eiere bruker tusener av pund på å gjøre dem fotogene.

The Churchill Arms i London-strøket Kensington er et eksempel. Der er fasaden nesten fullstendig dekket av blomsterarrangementer.

– Folk ser på Facebook og Instagram hvor flotte pubblomstene er og setter da et besøk hit høyt på sin liste, sier daglig leder James Keogh til avisen.

Puben bruker omtrent 300.000 kroner året på blomster.

Fakta: Britiske puber Det antas at britene har brygget øl siden bronsealderen, men pubenes historie skriver seg fra romernes bygging av et veinett i det første århundre. En rekke serveringssteder hevder å være den eldste britiske pub. Ye Olde Fighting Cocks i Hertfordshire er en av dem. Bygningen skal være fra 1000-tallet på en tomt fra 700-tallet. Men også andre puber har også holdt på en stund. The Nags Head i Staffordshire stammer fra 1500-tallet, men man vet at det var en pub på tomten i 1086 ettersom den er nevnt i Domesday Book, den store folketellingen i regi av Vilhelm Erobreren. Kilde: Wikipedia

Klager på avgifter

Camra, som står for Campaign for Real Ale, mener moms, ølavgifter og økende eiendomsskatter gjør øl på pub unødvendig dyrt. Foreløpig har de fått 103 parlamentsmedlemmer – av 650 – med på en uttalelse om behovet for bedre betingelser. Der heter det at pubene sysselsetter 900.000 mennesker og bidrar med 23 milliarder pund til økonomien.

Det er ventet av ølavgiften stiger med et par pence – ca. 20 øre – pr. øl til høsten. Eiendomsskatten for puber kan også bli rundt 10.000 kroner dyrere når et fradrag reduseres.

Fotball økte omsetningen

I sommer hadde imidlertid engelske puber et kortvarig oppsving. Gjestene ga tilsynelatende blaffen i det de ellers synes er høye priser. Ifølge Barclaycard økte øltørste fotballtilhengere omsetningen i pubene med 41 prosent på Englands kampdager i fotball-VM sammenlignet med de samme dagene i fjor. Da de møtte Kroatia i semifinalen, var økningen på hele 73 prosent.

PS: Engstelig for at det ikke skal være noen puber igjen neste gang du reiser til øyriket? Det går nok greit. Ifølge British Beer and Pub Association er det omtrent 48.000 puber igjen. Skulle nedleggingstakten fortsette omtrent som nå, stenger de siste sine dører en gang på 2060-tallet.