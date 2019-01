Jensen: – Bedre enn Jeløya-plattformen

– Vårt landsstyre stemte enstemmig ja til en plattform som trygger Norge og sikrer et bærekraftig velferdssamfunn. Denne plattformen er bedre for Frp enn Jeløya-plattformen, sier Jensen om samarbeidsplattformen for en regjering med Venstre, Frp, KrF og Høyre.

Hun sier Frp gikk inn i forhandlingene med krav om lavere skatter og avgifter, fortsatt historisk satsing på samferdsel og mindre bompenger, samt en fortsatt restriktiv, rettssikker innvandringspolitikk. Alt dette fikk de gjennomslag for, mener Frp-lederen.

Hun trakk blant annet fram at antallet kvoteflyktninger skal reduseres hvis antall asylsøkere øker betydelig, samt at Frp har fått gjennomslag for å redusere eiendomsskatten fra 5 til 4 promille.

– Det betyr at en tredel av alle kommuner med eiendomsskatt må kutte i satsene sine, sier Jensen.

Frp-lederen er også storfornøyd med at Stortinget ikke lenger kan «vanne ut» Frps politikk, ettersom de nå er en del av en flertallsregjering.

– I en flertallsregjering er vi sikre på at politikken vår blir gjennomført uten å bli vannet ut i Stortinget. Det er ofte Frps politikk som har blitt stoppet i Stortinget, men slik vil det ikke være framover, sa Jensen.