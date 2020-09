Mottok brev fra SUS om behandlingshjelpemidler: – Innholdet er uforståelig

Per Strand mener Stavanger universitetssjukehus (SUS) bør ha et tydeligere språk i brev de sender ut til pasientene. Foto: Anders Minge

Da Per Strand mottok et brev fra Stavanger universitetssjukehus (SUS) måtte han klø seg i hodet. – De burde være mye tydeligere i måten de ordlegger seg på. Her må jeg nesten gjette meg frem til hva som menes, sier Strand.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn