Frp-opprør ryster Solberg før sonderinger med KrF

To flasker vin var dråpen som fikk Frp-begeret til å renne over. Uker med frustrasjon over harde utfall fra KrF-leiren fikk fritt utløp og var nær ved å torpedere budsjettenigheten sent tirsdag kveld. Etter et rasende møte på kammerset endte et knapt flertall av Frps stortingsgruppe, 12 mot 9, med å si ja til budsjettforliket.

Jensen sier til NTB at hun deler frustrasjonen i eget parti etter at KrF sammen med resten av opposisjonen tirsdag sørget for å avvikle muligheten til å kjøpe to flasker ekstra taxfree-vin i stedet for tobakk. En klar Frp-seier fra 2014 ble dermed nullet ut.

– Samarbeid handler ikke om å stikke kniver inn i dem man skal samarbeide med. Det handler om å finne en balanse. Det har vi klart så langt. Fordi man har respektert hverandre gjensidig. Men jeg må si at utgangspunktet nå er veldig dårlig, sier hun.

Dempe gemyttene

Til NRK sier Frp-lederen at hun ikke har den tilliten som trengs for å sette seg ned og diskutere viktige saker med KrF.

– Nei, det har jeg ikke, sier Jensen.

Statsminister Erna Solberg gjorde onsdag alt hun kunne for å avdramatisere feiden mellom Frp og KrF og roe gemyttene.

I møte med pressen etter spørretimen på Stortinget gjentok hun gang på gang at de fire partiene på borgerlig side må sette seg rolig ned, snakke sammen, lufte ut og senke temperaturen. Bare slik kan de snakke sammen om vanskelige saker og finne gode kompromisser.

– Alle de fire partiene har absolutt mye å tjene på å få en flertallsregjering, mener hun.

– Frp har lyst til å sitte i regjering

Krf-nestleder Kjell Ingolf Ropstad, som skal lede partiets sonderinger med regjeringen, tar på sin side uroen i Frp med stor ro. Han frykter ikke at bråket vil stikke kjepper i hjulene for regjeringsprosjektet.

– Frps politikere er profesjonelle og vant til å håndtere uenigheter. Sånn som jeg kjenner Frp, har de lyst til å sitte i regjering, sier Ropstad til NTB på vei ut fra gruppemøtet til KrF på Stortinget etter spørretimen.

Han gjentar at det ikke er noen grunn til å være overrasket over at KrF stemte for forslaget om å stramme inn taxfree-ordningen og viser til at KrF tok dissens på saken i 2014 og så sent som i februar i år fremmet et eget forslag om innstramminger.

Lufte ut raseriet

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde åpner på sin side for å avvikle hele regjeringsprosjektet.

– Det er ikke taxfree-ordningen som er viktig her. Det viktige er uredelig spill – og hvordan KrF behandler medmennesker og politiske motstandere, sier Tybring-Gjedde til Stavanger Aftenblad.

Mye fra budsjettavtalen må reverseres i en regjeringsavtale om det skal være aktuelt å sitte i regjering med KrF, mener han.

Flere av kompromissene i budsjettforliket smerter de blåblå, som fjerning av momsfritaket for netthandel under 350 kroner fra utlandet, oppjustering av barnetrygden, samt høyere skatt for høytlønte.

Langt fram

Det har vært innledende sonderinger mellom regjeringspartiene og KrF parallelt med budsjettforhandlingene, men de har stort sett handlet om praktiske spørsmål.

Jensen mener det fortsatt er et stykke fram til de fire partiene kan begynne å snakke om politikk:

– Først og fremst må vi bygge tillit. Vi må ha samtaler over tid. Det er ikke gjort over natten. Vi må starte med at KrF tar inn over seg at de har tatt et valg om å forsøke med oss, sier Frp-lederen.