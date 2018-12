Flere skadd etter jordskjelv ved Etna i Sør-Italia

To mennesker måtte reddes ut av en bygning som raste sammen og ytterligere ti ble tatt med til sykehus med lettere skader etter å ha blitt truffet av vrakrester etter jordskjelvet, opplyser italienske myndigheter onsdag kveld.

En eldre kvinne fikk flere brudd, mens 18 andre kom seg til sykehus på egen hånd for å motta behandling for sjokk og mindre kuttskader.

Klokketårnet i kirken Santa Maria Santissima del Carmelo i Acierale og dens tilhørende statue av Saint Emeidio, som ifølge troen skal beskytte mot jordskjelv, falt ned.

Jordskjelvet er det kraftigste som har rammet området etter at vulkanen Etna hadde et utbrudd mandag. Vulkanen spyttet ut store mengder aske, noe som førte til at flyplassen i Catania ble stengt.

Ifølge Italias nasjonale institutt for geofysikk og vulkanologi (INGV) inntraff onsdagens jordskjelv klokken 3.18 lokal tid, på 1,2 kilometers dybde. Flyplassen i Catania ble ikke rammet selv om jordskjelvets episenter var like nord byen.

Mindre utbrudd er relativt vanlige hendelser i Etna, som er en av verdens mest aktive vulkaner. Det siste store utbruddet fra den 3.300 meter høye fjellformasjonen var vinteren 2008–2009.

Ifølge en studie som nylig ble publisert i tidsskriftet Bulletin of Volcanology, beveger Etna seg sakte, men sikkert i retning Middelhavet med en hastighet på 14 millimeter i året.