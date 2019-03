I Stortingets spørretime onsdag mente Anette Trettebergstuen (Ap) at Solbergs kritikk av teaterstykket har bidratt til å legge et «utilbørlig press» på kunstnernes ytringsfrihet og krevde en unnskyldning.

Men det ville ikke Solberg gi.

– Kunstnerne skal ha full ytringsrett og -frihet. Men ytringsfriheten beskytter på samme måte retten til å diskutere de kunstneriske valgene og metodebruken. Dette var en helt rimelig ytring for meg å kunne si, svarte Solberg.

Overfor NTB understreker hun at hun mener hennes uttalelser var helt innenfor og hevder hun svarte på et spørsmål om belastninger om ytringer som er gjort kunstnerisk.

– Det er det ikke noe grunnlag for at jeg skal beklage, slår hun fast.

– Mer belastende

Det var i midten av mars at Solberg kom med kritikken av teaterstykket, der blant annet bilder av boligen til permittert justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) blir brukt. I kjølvannet av stykket opplevde Wara og hans familie flere tilfeller av trusler og hærverk.

– De som har laget stykket, må tenke over at de også bidrar til å sette et fokus på politikere og deres omgivelser som bidrar til at det er tøffere å være politiker, uttalte hun da.

Dagen etterpå ble det kjent at Waras samboer er siktet for å ha diktet opp det ene tilfellet av hærverk.

– Følt seg presset

Ifølge Trettebergstuen har Solbergs uttalelser ført til at kunstnerne bak «Ways of seeing» har følt seg presset når det gjelder hvor provoserende kunsten kan være og hvor langt man kan gå.

– Dette er beklagelig, sier hun til NTB.

– Men har ikke Solberg rett i at ytringsfriheten også gjelder for henne?

– Jo, men statsministeren er ikke en hvilken som helst kommentator, hun har et flomlys på sine uttalelser, sier Trettebergstuen og peker på at flere Frp-ere har krevd at Black Box-teateret, som først satte opp stykket, mister statsstøtten.

– Dette gjør at hennes uttalelser blir ekstra sterke. Vi er alle opptatt av at kunsten skal være fri, og at politikere ikke skal blande seg opp i hvordan kunsten provoserer, og det er det Erna Solberg her har gjort.

Klønete

Trettebergstuen mener saken er ekstra viktig fordi presset mot kunstnere øker i mange land.

– Det må ikke være tvil om kunstens frihet og ytringsfrihet her hjemme i Norge, slår hun fast og oppfordrer kunstnere til å fortsette å provosere.

– Hva blir konsekvensen av at Solberg ikke beklager?

– Det betyr jo at denne debatten ikke legges død, og det synes jeg er synd. Veldig mange av oss tenkte jo at dette var en klønete uttalelse fra statsministeren og at hun egentlig ikke mente det. Hun kunne ryddet saken av veien ved å si unnskyld, men det gjør hun jo ikke nå.

– Oppsiktsvekkende

Advokat Jon Wessel-Aas, som representerer tre av scenekunstnerne bak teaterstykket, sier til ABC Nyheter at både uttalelsen og den manglende beklagelsen er «historisk oppsiktsvekkende».

– Jeg kjenner ikke til en eneste sak i vår moderne historie hvor en statsminister, eller en statsråd, har uttalt seg slik i en pågående straffesak. Altså hvor man ber noen som er mistenkt og som forsvarer seg mot påstander, om å dempe seg, sier han.

– Det er et symptom på fullstendig manglende rolleforståelse, mener Wessel-Aas.