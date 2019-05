Bondelaget: – Ikke framdrift i forhandlingene

Mandag kveld sier Bartnes til Nationen at bondeorganisasjonene og staten sitter hver for seg og går gjennom situasjonen.

– Vi hadde et forhandlingsmøte med staten i ettermiddag, men det var ikke framdrift mellom partene i møtet. Det ble gjort tydelig overordnet posisjoner, sier Bartnes til avisen.

På spørsmål om situasjonen er fastlåst sier lederen i Jordbrukets forhandlingsutvalg at det er tidlig i forhandlingsløpet, og at det er «avdekt behov for avklaringer fra partene» for å skape framdrift. Det er ikke avtalt når et nytt møte vil finne sted.

Nationen har ikke fått kommentar fra statens forhandlingsleder Leif Forsell eller leder Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Staten har tilbudt bøndene 1 milliard kroner i årets oppgjør, mens bondeorganisasjonene krever 1,92 milliarder. Partene har frist til og med 16. mai til å bli enige. Blir ikke partene enige, havner oppgjøret i Stortinget.