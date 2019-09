Hundeeiere blir bedt om å ta kontakt med veterinær snarest dersom hunden får blodig diaré.

– Hvis det er tegn til blodig diaré eller oppkast hos ellers frisk hund, ville jeg tatt kontakt med veterinær. Jeg ville ikke sett det an lenger enn et par timer, sier Sasja Rygg.

Hun er veterinær i kjeden Anicura. Siden fredag kjenner de til seks dødsfall som trolig har sammenheng med smitten, skriver kjeden på nettsidene sine.

Smitter sannsynlig mellom hunder

Hundeeierne som kommer inn med sine syke hunder, har gått tur i ulike parker rundt om i Oslo.

– Vi anbefaler at de holder seg unna parker og hundejorder. Der vil det være høyere risiko for å bli smittet. Ta heller en ensom tur i skogen akkurat nå, sier Rygg.

I tillegg oppfordrer hun folk til å holde valper og gamle og syke hunder unna andre hunder en stund fremover.

– Hva skal hundeeiere som har oppholdt seg i parkene i Oslo, gjøre?

– Jeg ville fulgt ekstra nøye med på hunden. Hvis det er tegn til blodig diaré og eller oppkast hos en ellers frisk hund, ville jeg tatt kontakt med veterinær, svarer Rygg.

Den oppfordringen støtter også Ann Margaret Grøndahl i Mattilsynet.

– Det er nok lurt å begrense kontakten med andre dyr. Jeg ville luftet hunden litt mer kontrollert i tiden fremover, sier hun.

Raskt sykdomsforløp

Rygg forteller om en sykdom som har et raskt sykdomsforløp som kan få et tragisk utfall.

– Det raskeste sykdomsforløpet vi har sett, er at hunden døde 24 timer etter at symptomene oppsto.

De vet foreløpig ikke hvorfor hundene blir syke, men har sendt inn prøver som de håper å få svar på snart. I tillegg er hundene sendt til obduksjon.

– Vi mistenker at det er et virus som smitter mellom hunder, men som sagt venter vi på prøvesvarene for å finne ut hva som ligger bak, sier Rygg.

Uvanlig utbrudd

Mattilsynet bekrefter at de er blitt varslet om utbruddet.

– Det er flere hunder som er brakt inn med diaré som har hatt et veldig kort sykdomsforløp. Men vi vet ennå ikke om de som er døde, er det på grunn av utbruddet. Det holder vi på å undersøke nå, sier Grøndahl.

– Det er ikke så vanlig med slike utbrudd hos hunder. Det er flere som er rammet med et mer alvorlig sykdomsbilde enn normalt, forteller hun.

Hun opplyser at de har mottatt flere tester fra veterinærer og Veterinærinstituttet. Hundene er testet for parvoviruset, et virus som er det første de tenker på når mange hunder blir syke.

– Prøvene har vært negative, men det betyr ikke nødvendigvis at hundene ikke har dette, sier hun.

Asle Haukaas, kommunikasjonsdirektør for Veterinærinstituttet, sier de har mottatt tre hunder fra østlandsområdet til obduksjon, én fra Oslo og én fra Nittedal. Det er uvisst hvor den siste er smittet. De har alle hatt samme sykdomsforløp.