Mens «alle» blir boligmillionærer på Østlandet, taper man penger hver dag her

(Stavanger) – Solgt, sier megler Tor Øyvind Grov.

Det var én budgiver på det 150 kvadratmeter store rekkehuset. Pent plassert noen minutters gange fra Vågen i sentrum av Stavanger, ble boligen solgt for prisantydning. Mer en forhandling enn en budrunde, ifølge megleren.

Mens «alle» snakker om boligprisveksten på Østlandet, ser man altså en helt annen virkelighet andre steder i landet. Boligprisstatistikken viser at det står nesten stille i Møre og Romsdal. Et hus på Sørlandet koster det samme som for ti år siden. I Rogaland må selgerne belage seg på å tape penger.

Et eksempel på dette er prisen for rekkehuset i Stavanger. Det ble solgt på prisantydning for 3,79 millioner. Det var 310.000 mindre enn eieren kjøpte det for i 2014. I tillegg til det rene tapet på salgssummen kommer utgiftene til å engasjere megler, og andre omkostninger knyttet til salget.

Samtidig blir hver krone mindre verdt i takt med prisstigningen: Én krone var mer verdt i 2014 enn én krone er i dag. Bruker man Norges Banks inflasjonskalkulator, kan man regne seg frem til at selgeren i Stavanger har tapt drøyt én million kroner på seks år.

Det er ikke unormalt at de som selger boliger her i Stavanger-området, taper penger, ifølge Grov. For flere er kapitalen de spyttet inn da de kjøpte boligen, nå borte.

For å illustrere dette har Aftenposten justert boligprisene for inflasjon og fordelt prisene på fylker. Man ser en bølge av penger skylle inn over boligeierne på Østlandet. Ekspertene sier det er svært problematisk av flere grunner.

For å se den inflasjonsjusterte boligprisutviklingen der du bor, siden 2010, finn ditt fylke på kartet under.

Massivtre og glass. Han sitter i den typen bygning man lager i oppgangstider, administrerende direktør i Eiendomsmegler 1 på Sør- og Vestlandet, Knut Sirevåg. Til og med på toalettet spiller de dempet elektronisk musikk fra skjulte høyttalere i taket.

Det er ingen depresjon i boligmarkedet her, forklarer han. Nedgangen preger ikke dagliglivet. Han forklarer at så lenge renten er lav, og du ikke har store flytteplaner, er fallet uproblematisk. Folk reagerer med et skuldertrekk på det stadig økende prisgapet mellom Stavanger og Oslo.

Det er også positive sider, forklarer Sirevåg.

For unge er andelen boliger de har råd til, mangedoblet på bare få år. Barnefamilier har råd til bedre boliger med flere soverom enn før. Selger du på Østlandet og flytter vestover, sitter du «på den grønne gren» og kan velge og vrake i markedet. Kjøperne gjør også mer gjennomtenkte valg når presset er lavere, mener Sirevåg.

– Mange flytter bare innad i nabolaget eller i distriktet. Skal man kjøpe seg noe større i nærheten, er tapet større på den nye boligen enn på den du selger. Det er egenkapitalfellen jeg er bekymret for. De som av forskjellige årsaker må selge etter noen år, har ofte tapt de pengene de gikk inn med sammen med lånet, sier Sirevåg.

Flere sitter dermed altså med negativ saldo etter å ha solgt leiligheten.

Terje Wessel og George Galser har forsket på boligformuer i Norge.

Målet var å trekke en linje mellom tre generasjoner. Hva har dine foreldres og besteforeldres bosted og boligtype å si for deg i dag?

Svært mye, ifølge Wessel.

– De som kommer dårligst ut, er personer som i 1960 hadde besteforeldre som bodde på et mindre sted. Personer med urban familiebakgrunn er historiens «vinnere», sier Wessel.

La oss forklare funnene deres så enkelt som vi klarer:

– Vi vet ikke nøyaktig hvordan overføringen av verdier fra én generasjon til neste generasjon har skjedd. Men uansett om dagens generasjon har mottatt økonomisk støtte eller en fysisk bolig, kan fordeler og ulemper knyttes til ulik pristakt i urbane og ikke-urbane boligmarkeder, sier Wessel.

Effekten er klart størst hvis besteforeldrene eide en stor bolig i Oslo i 1960.

Aftenposten kartla nylig prisene på små leiligheter i Oslo. Brennhete budrunder og skyhøye kvadratmeterpriser var øyeblikksbildet fra sensommeren i hovedstaden. I snitt ble de små leiligheten vi kartla, solgt 7 prosent over prisantydning. Dette er en virkelighet langt unna hverdagen andre steder i landet.

– Arver du en drømmebolig i Utkant-Norge, arver du av og til et økonomisk problem. I byene kan du derimot arve et attraktivt bosted med lottogevinst på kjøpet, sier Jan Ludvig Andreassen.

Andreassen er sjeføkonom i Eika-gruppen, som jobber sammen med en lang rekke lokalbanker rundt om i landet. Han er svært bekymret for konsekvensene av den formuesforskyvningen vi har sett i boligmarkedet siden 2010.

– Vi har skapt en situasjoner hvor en ufortjent gevinst fra en bolig forplanter seg gjennom generasjoner. For å motvirke dette må vi ha tøffere skatt på boliger og skatt på arv. Vi har ingen av delene, sier Andreassen.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn