Dette skjer i dag

Dronning Sonja besøker Landskappleiken

På siste dag besøker dronning Sonja Landskappleiken 2019 i Vågå og får med seg mesterkonserten fra klokka 12.

Årlig samles rundt tusen aktive spillemenn, sangere og dansere i slutten av juni. De første landskappleikene var det Vestmannalaget i Bergen som sto bak i 1896. Det var først kappleiker for hardingfele, og i 1924 kom vanlig fele til.

Trump besøker Sør-Korea

USAs president Donald Trump besøker Sør-Korea og har invitert Nord-Koreas leder Kim Jong-un til et møte ved grensa mellom de to land, men det er fortsatt uklart om møtet der vil finne sted.

Trump sa søndag at Nord-Koreas leder veldig gjerne vil møte ham når han senere på dagen er i Panmunjom på grensa til Nord-Korea.

Lederkabal på ekstraordinært EU-toppmøte

EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker, EUs president Donald Tusk og de andre europeiske lederne flyr rett til Brussel fra G20-toppmøtet i Osaka søndag.

Der blir det ekstraordinært toppmøte om nominasjoner til EUs toppjobber. EUs lederkabal har vært et viktig samtaletema i kulissene i Osaka. Hele EUs lederskap skal nå skiftes ut.

Pride-marsj planlagt i Istanbul

Den årlige prideparaden finner sted søndag, til tross for at tyrkiske myndigheter for femte år på rad har lagt ned forbud mot pride-arrangementer i Istanbul og flere andre byer i landet.

I fjor brukte politiet tåregass for å spre hundrevis av mennesker som trosset forbudet og forsøkte å gjennomføre marsjen.