Kvinne (72) fra Askøy døde på sykehus: – Viser alvorligheten i situasjonen

– Vedkommende kom inn med symptomer og fikk påvist Campylobacter, men fordi vedkommende hadde en alvorlig grunnlidelse, må vi foreta en obduksjon. Det er derfor vi ikke kan si noe om den endelige dødsårsaken nå, sier kommunikasjonsdirektør Erik Vigander i Helse Bergen til NTB.

Bakterien er den samme som er funnet i drikkevannet på Askøy. Campylobacter kan gi mage- og tarminfeksjon.

Politiet skal undersøke om det er bakterien som er årsaken til dødsfallet. Det vil bli foretatt obduksjon av avdøde. Først da vil dødsårsaken være endelig klar. Politiet har vært i kontakt med Fylkeslegen om saken.

Preget kommune

– Vi har mottatt en veldig tung melding om at en person er død. Mine tanker går til familien og de pårørende. Dette var en veldig tung beskjed å få, sier ordfører Terje Mathiassen (Ap) til Askøyværingen.

Torsdag ettermiddag innkalte kommunen til pressekonferanse i forbindelse med det nye dødsfallet.

En preget kommuneledelse orienterte om den alvorlige vannsituasjonen i kommunen.

– Vi har mottatt beskjeden om at en pasient fra Askøy er død, med stor sorg. Vi har lyst til å uttrykke vår dypeste medfølelse til pårørende. Det er svært, svært trist og aktualiserer alvorligheten i situasjonen vi står i, sier varaordfører Bård Espelid (Askøylisten).

Dyreavføring

Torsdag ble det også funnet avføring fra hund og hjort på taket av et høydebasseng på Øvre Kleppe i øykommunen.

En representant fra Folkehelseinstituttet bistår kommunen i oppklaringsarbeidet og var ved høydebassenget for å hente ut miljøprøver til videre analyse. Politiet gjorde undersøkelser på stedet og hadde med en hundepatrulje som bidro til å finne avføringen på bassengtaket.

Politiets opprettet onsdag ordinær etterforskning av om vannforurensningen på Askøy knytter seg til eventuelle brudd på drikkevannsforskriften.

Rådmann Eystein Vennesland i Askøy sier på pressekonferansen torsdag at politiet har hatt samtaler med flere nøkkelpersoner i kommunen.

– De følger opp den jobben de skal gjøre, og det er vi selvfølgelig positive til, sa rådmannen.

Sju innlagt

Rundt 2.000 personer har trolig blitt syke av drikkevannet på Askøy. Totalt har 49 voksne og 15 barn vært innlagt på sykehus som følge av sykdomsutbruddet.

– Vi følger situasjonen på Askøy tett. Vi har god dialog med Askøy kommune, god kapasitet, og vil rigge hvis det er behov, opplyser Erik Vigander ved Helse Bergen.

Selv om sykehuset har tett dialog med Askøy, fikk kommunen først vite om onsdagens dødsfall gjennom pressemeldingen torsdag formiddag.

– Vi fikk vite om dødsfallet i samme øyeblikk som pressen. Da vi fikk vite om det, hadde vi pressen på øret. Vi fikk den orienteringen og budskapet om den triste saken gjennom meldingen, sier varaordfører Espelid.

For øyeblikket er sju personer fra Askøy innlagt på Haukeland. Tilstanden deres er ikke kritisk. To av pasientene ble innlagt i løpet av det siste døgnet, bekreftet universitetssykehuset torsdag morgen.

Nytt dødsfall

Dødsfallet onsdag skjedde én uke etter at en ett år gammel gutt fra Askøy døde, men det er ukjent om det var på grunn av Campolybacter-utbruddet. Det er foreløpig ikke kjent hva som var dødsårsaken til ettåringen.

Mistanken om smitten ble meddelt Askøys innbyggere torsdag 6. juni. Det er uvisst når drikkevannet kan friskmeldes.

– Jeg kan ikke si noe om det, men vi jobber med å etablere kriterier for hva som skal til for at vi skal friskmelde vannet og oppheve kokevarselet. Det som er helt avgjørende, er at det ikke er aktuelt før vannet er 100 prosent trygt å drikke, sa varaordfører Bergild.