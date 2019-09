Varsler: Det hvite hus forsøkte å skjule Trumps telefonsamtale

«I dagene etter telefonsamtalen fikk jeg vite av flere amerikanske tjenestemenn at høytstående tjenestemenn i Det hvite hus hadde grepet inn for å «låse ned» alle opptak av telefonsamtalen, spesielt den offisielle ord-for-ord- transkripsjonen av samtalene som var laget slik det er vanlig i Det hvite hus», skriver varsleren, hvis identitet fortsatt ikke er kjent.

Rapporten ble offentliggjort av etterretningskomiteen torsdag, dagen etter at komiteen selv fikk tilgang til den.

Her skriver varsleren at vedkommende i løpet av en fire måneders periode fikk vite fra et halvt dusin tjenestemenn i Det hvite hus at president Donald Trump forsøkte å få et annet land til å blande seg inn i neste års presidentvalg.

Trump anklages i rapporten for maktmisbruk, og varsleren uttrykker dyp bekymring for at handlingene han har beskrevet, utgjør et alvorlig problem og brudd på amerikansk lov.

Etterretningssjef grillet

Like etter at en delvis sladdet versjon av rapporten var publisert, møtte USAs fungerende etterretningssjef Joseph Maguire i etterretningskomiteen for å bli grillet av de folkevalgte.

Mange demokrater er kritiske til at det tok flere uker før Maguire ville gi varslingsrapporten til Kongressen.

– Jeg mener at alt i denne saken er fullstendig uten sidestykke, sa Maguire under utspørringen.

– Jeg mener at varsleren handler i god tro. Jeg mener varsleren gjorde det riktige, sa han videre.

Selv mener Maguire at han har fulgt loven til punkt og prikke, og at han ikke kunne gi rapporten fra seg tidligere fordi presidenten ga ham ordre om å la være.

Riksrettssak

Rapporten ble offentliggjort dagen etter at Det hvite hus publiserte et sammendrag av samtalen som Trump hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 25. juli. Dagen før hadde speaker i Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, varslet at det innledes riksrettsprosess mot Trump.

Sammendraget av telefonsamtalen viser at Trump ba sin ukrainske motpart om å bidra til en etterforskning av Joe Biden, som lenge har vært favoritt til å bli Demokratenes presidentkandidat i neste års valg.

Mange demokrater mener at Trump med dette har misbrukt sin makt så grovt at det alene er nok til å stille ham for riksrett.

Varsleren skriver i tillegg at Ukraina forsto at landet ville måtte rette seg etter Det hvite hus for å beholde forholdet til USA. Varsleren var selv ikke vitne til hendelsene, men opplysningene beskrives som troverdige fordi de følger det samme mønsteret og stemmer overens med hverandre.

Giuliani og Barr

Varsleren peker også på Trumps personlige advokat Rudolph Giuliani og justisminister William Barr.

«Giuliani er en sentral skikkelse i dette forsøket. Justisminister Barr synes også å være innblandet», står det i den ni sider lange rapporten.

Fra før av er det kjent at Trump sa til Ukrainas leder at begge disse kom til å bli bedt om å ringe ham i forbindelse med en eventuell etterforskning av Biden.

Varsleren er tidligere omtalt som en ansatt i etterretningen. Varselet ble den 12. august levert inn til generalinspektøren for amerikansk etterretning, som har omtalt varslersaken som alvorlig og prekær.

– Hysteri

Trump selv har avvist at han har gjort noe galt. Han mener han er utsatt for en heksejakt som USA aldri har sett maken til.

– Ingenting har endret seg med offentliggjøringen av denne forklaringen, som ikke er noe annet enn en samling tredjehånds-beretninger av hendelser og avisutklipp som er lappet sammen, sier Trumps talsperson Stephanie Grisham torsdag.

– Det hvite hus kommer til å fortsette å stå imot hysteriet og de falske narrativene som Demokratene og mange i de etablerte mediene farer med, heter det videre i uttalelsen fra Grisham.