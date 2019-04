Blinde påkjørt av sparkesykler, forbundet krever tiltak

– Vi har fått flere meldinger fra medlemmer som er blitt påkjørt av elektriske sparkesykler, særlig bakfra. Dette er lydløse kjøretøy og de er vanskelige å legge merke til, sier forbundsleder Unn Ljøner Hagen til Radio Norge.

To selskap er allerede i gang med å tilby elektriske sparkesykler til innbyggerne i hovedstaden, og ytterligere ni ønsker å gjøre det samme. Det er ventet at flere tusen slike kjøretøy vil bli å se i Oslos gater de neste månedene.

– Uryddig praksis

– Problemet er at det i Oslo er spesielt trange forhold på mange fortau. Det gjør det veldig vanskelig og upraktisk for synshemmede å forsere sykler som plutselig står på fortauet, sier Hagen.

Kundene står nemlig fritt til å sette syklene der det passer dem. Blindeforbundet understreker at de ser positivt på tilbudet om grønn transport, men ønsker likevel at kommunen tar grep.

– Det er den uryddige parkeringen som er veldig problematisk for synshemmede. Det er ikke forutsigbart, det er plutselig en sparkesykkel som ligger henslengt rett foran deg, sier forbundslederen.

Hun påpeker at det ikke bare er blinde og svaksynte, men også hørselshemmede, eldre, foreldre med barnevogn og rullestolbrukere som rammes av råkjøring og sparkesykler som står i veien.

– Skal ikke skje

Selskapet VOI, som tilbyr elektriske sparkesykler i hovedstaden, har allerede vært i kontakt med Blindeforbundet og Oslo kommune. VOIs Norden-sjef Eric André sier de tar saken alvorlig.

– Vi er veldig lei oss for å høre at blinde har blitt påkjørt av sparkesykler i Oslo. Det skal ikke skje. Da VOI lanserte i Norge, tok vi kontakt med Norsk Blindeforbund og Bymiljøetaten. I morgen skal vi møte Norsk Blindeforbund for å diskutere problemet, sier André i en kommentar til NTB.

Han sier de også har vært i dialog med Synskadades Riksförbund i Sverige, og at de jobber stadig med å finne de beste løsningene for alle å omgås i trafikken.

– VOI skal ikke bare være bra for brukerne våre, men også integreres godt inn i byen og ikke forstyrre fotgjengere eller andre trafikanter. Vi er veldig åpne for dialog med byrådet og andre som kan bistå dette arbeidet. Dette er en problemstilling som vi tar svært alvorlig, sier Eric André.