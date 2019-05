Fem timers kamp etter at hotell ble angrepet i Pakistan

En sikkerhetsvakt ved hovedinngangen ble skutt og drept da de væpnede mennene kastet granater og åpnet ild før de tok seg inn i hotellet Pearl Continental.

Men sikkerhetsstyrkene sperret raskt av hotellet og evakuerte gjestene før angriperne ble omringet i trappa opp til toppetasjen, ifølge en militær talsmann.

En balutsjisk separatistgruppe påtok seg ansvaret for angrepet og sa at fire av deres krigere var involvert. De la ut bilder av de fire, som alle ble drept, ifølge myndighetene.

Gruppa, som går inn for selvstendighet for Baluchistan, sto også bak et angrep på Kinas konsulat i Karachi i november.

Ildvekslingen varte i fem timer før alle angriperne var drept Noen andre personer i hotellet ble lettere såret, ifølge provinsens innenriksminister Ziaullah Langu

Gigantprosjekt

Havnebyen Gwadar, som inntil for få år siden bare var en liten fiskerlandsby, er en del av et kinesisk prosjekt til en verdi av 62 milliarder dollar for å bygge ut handelsruter mellom Asia, Midtøsten og Europa gjennom Pakistan.

Det enorme havneprosjektet har til formål å binde sammen Den kinesiske Xinjiang-provinsen med Gwadar ved Indiahavet, noe som vil gi Kina raskere og sikrere tilgang til Midtøstens olje.

Veier og sykehus

Foruten havna omfatter prosjektet en 392 kilometer lang vei fra Peshawar til Karachi, en ny motorvei, en flyplass og et sykehus i Gwadar.

Prosjektet er imidlertid blitt kritisert av mange som mener at lokalbefolkningen ikke har fått sin del av profitten fra provinsens ressurser.

Baluchistan er Pakistans største og fattigste provins og er i mange år blitt rammet av separatistiske og jihadistiske opprør.

Sikkerhetsstyrker og militære har slått hardt ned, men er også blitt beskyldt for brutalitet og grove brudd på menneskerettighetene.