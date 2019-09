To bakterier funnet i obduserte hunder

Det eneste Veterinærinstituttet så langt er sikre på, er at hundene ikke er utsatt for forgiftning. Ingenting tyder heller på at sykdommen kan knyttes til fôr hundene har spist.

Veterinærinstituttet holdt fredag ettermiddag en pressekonferanse der de orienterte om arbeidet med sykdommen som har rammet mange hunder den siste tiden.

Så langt er sju hunder bekreftet døde, men Veterinærinstituttet mener det trolig kan være flere.

Fire hunder er obdusert, og fredag ettermiddag var foreløpige svar fra obduksjonen klare.

– Felles for disse hundene er at de har hatt alvorlig sykdomsforløp med blodig diaré og oppkast. Ved obduksjonen er det gjort unormale funn i tarmen som samsvarer med det, forteller Hannah Jørgensen, fagansvarlig for smådyrhelse ved Veterinærinstituttet.

Fant fellestrekk

Obduksjonen av hundene har vist likhetstrekk ved at det er påvist store skader på tynntarmsslimhinnen.

– Det er ikke påvist salmonella eller campylobacter hos hundene, men det er funnet to andre bakterier som kan gi diaré – enkeltvis eller også i samspill, forklarer hun.

Bakteriene som er funnet, er Clostridium perfringens og Providencia alcalifasniens. Veterinærinstituttet understreker at man fortsatt ikke vet om disse bakteriene kan være årsak til hundesykdommen. De fortsetter å undersøke prøver og leter også etter andre mulige årsaker – som virus, andre bakterier, parasitter og sopp.

Den første bakterien (Clostridium perfringens) forekommer normalt i tarmen i små mengder. Dersom det oppstår betennelse, kan nivåene stige kraftig.

– Som følge av unormale forhold i tarmen kan den vokse opp og forverre tilstanden. Den andre bakterien må vi se nærmere på. Det kan være et samspill mellom dem som er årsak til sykdommen, sier Bjarne Bergsjø, leder for bakterielaboratoriet på Veterinærinstituttet.

Hele landet

Sykdommen ble først oppdaget i Oslo-området, men nå har det kommet meldinger inn fra hele landet. Ettersom det ikke finnes noe sentralt register for sykdom som rammer hund, er det vanskelig å si om situasjonen er blitt bedre eller verre de siste dagene.

– Det som er så utfordrende, er at det jo forekommer diaré blant hunder ellers også, sier beredskaps- og sikkerhetsdirektør Jorunn Jarp ved Veterinærinstituttet.

De venter flere prøver inn i løpet av helgen, og håper at prøvesvar fra laboratoriet vil kunne gi ytterligere pekepinn på årsaken til utbruddet tidlig i neste uke.

Veterinærhøgskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har stor pågang av dyr med blodig oppkast og diaré. Alvorlighetsgraden er svært varierende.

– Heldigvis synes det å gå bra med de fleste dyrene med slike symptomer, opplyser NMBU.

Stor pågang

Mattilsynet skal ha registrert mellom 30 og 40 sykdomstilfeller. De syke hundene har blodig diaré, redusert allmenntilstand og kaster opp. Hundeeiere bør kontakte veterinær dersom hunden deres har disse symptomene

Både Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Veterinærhøyskolen og dyreklinikker jobber for å finne årsaken. Beredskaps- og sikkerhetsdirektør Jarp er svært klar over at mange hundeeiere er veldig bekymret.

– Vi har hatt veldig stor pågang fra vanlige hundeeiere, men også fra våre kolleger ute på veterinærklinikkene. Det er kommet mange tips, spørsmål og bekymringsmeldinger, sier hun.

Det beste rådet hundeeiere bør følge inntil videre, er å unngå at hunden hilser på andre hunder. Ikke oppsøk steder der det er ansamlinger av hunder, råder Jarp. De holder det også åpent om sykdommen kan knyttes til at det har regnet mye i det siste. Derfor rådes hundeeiere til å forsøke å hindre hunden i å drikke vann ute.