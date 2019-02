Ap avslutter saken mot Trond Giske

Det kommer fram i et brev som Giske torsdag mottok fra partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng.

– Det er ikke noe som i dag står til hinder for din fulle deltakelse i partiet, heter det blant annet i brevet, som Giske selv har lagt ut på sin offisielle Facebook-side.

Brevet er også publisert på Aps hjemmesider.

– Vi ønsker å bidra til at du kan utøve dine verv og finne din plass i partiets arbeid på en god måte, i og utenfor stortingsgruppa, og ser fram til godt samarbeid om dette, skriver Støre og Stenseng.

Giske trakk seg som nestleder i Arbeiderpartiet 7. januar i fjor som følge av flere varsler mot ham. Varslene var knyttet til seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Støre: – Har satt punktum

Ifølge Støre er torsdagens brev en klargjøring av at varslersaken nå er avsluttet.

– Konklusjonen vi kom med 25. januar i fjor, om at Giske har brutt Aps retningslinjer, den står fortsatt. I oktober i fjor kom Giske med sine innvendinger i saken og ønsket den gjenopptatt. Vi har konkludert med at den ikke blir gjenopptatt, og dermed er det satt punktum i saken, sier Støre til NTB.

– Tror du Giske kan komme tilbake i samme topp-posisjon i partiet som tidligere?

– Tillit er noe man må etablere over tid. Jeg ønsker ikke å kommentere det spørsmålet nærmere enn at innsats fra alle gode krefter er ønsket i partiet, sier Ap-lederen.

Ikke uten konsekvenser

Han forteller at varslerne er blitt informert om avgjørelsen.

– Vi har kontaktet dem. Hovedinntrykket mitt er at de er lettet over at saken nå er avsluttet, og at det er satt et punktum. Det forstår jeg godt, for saken har vært en belastning for dem. Jeg legger vekt på hensynet til dem og alle andre involverte i saken. Det er godt å få satt et punktum, sier Støre.

Han understreker at saken ikke har vært uten konsekvenser for Giske.

– Konsekvensene ble trukket i januar i fjor. Da gikk Giske av som nestleder og finanspolitisk talsperson, sier Støre.

Vil bidra for fullt

I brevet til Giske innrømmer Støre og Stenseng at behandlingen av saken kunne vært bedre. De viser til at dette har ført til en gjennomgang av retningslinjene for håndteringen av varslersaker.

Giske mener fortsatt at partiet burde tatt sakene opp til ny behandling, men skriver at han tar til etterretning at dette ikke vil skje.

– Samtidig ser jeg det som viktig at partiet presiserer at de ikke har sett det som sin oppgave å vurdere om det foreligger brudd på likestillingslovens bestemmelser om seksuell trakassering, skriver Giske i sitt Facebook-innlegg.

Han ser nå fram til å gå inn i partiet for fullt.

– Jeg ser fram til å gå fullt inn i arbeidet i stortingsgruppa, på grasrota i parti og fagbevegelse rundt om i landet og i Trøndelag, og til å bidra for fullt i arbeidet for mindre forskjeller, like muligheter for alle og et samfunn med samhold og sterke fellesskap, skriver han.

– Bør ikke få tillit

Line Oma var en av dem som varslet mot Giske, og hun mener han fremdeles ikke bør få tillit i partiet.

– Partiet har i kveld fastholdt konklusjonen om at dette var et stort tillitsbrudd fra Trond Giske sin side. Det tillitsbruddet mener jeg er så stort at jeg ikke ser noe grunnlag for noen nominasjonskomiteer i Arbeiderpartiet å gi Giske noen ny tillit, sier Oma til Dagbladet.

Hendelsen Oma varslet om, skal ha funnet sted da hun som 23-årig praktikant ved den norske ambassaden i India i 2010 møtte Giske, som den gang var 43 år og næringsminister. Ifølge Oma presset Giske henne opp mot veggen og stakk tungen ned i halsen hennes, mot hennes vilje.