Statsministeren på valgkampturné til Tromsø, Bodø, Ålesund, Karmøy, Haugesund og Kristiansand

Solberg starter turen i Tromsø, hvor hun sammen med samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) skal få en orientering om redningshelikopterberedskapen i Nord-Norge mandag formiddag. Senere på dagen skal Høyre-lederen stå på stand og møte folk på kjøpesenteret Lekta.

Turen går så videre til Bodø, hvor Solberg blant annet skal besøker stiftelsen FIRST Scandinavia, som jobber med å stimulere barn og unges interesse for realfag. Sammen med samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) besøker hun også Mind-senteret, som blant annet jobber med trafikktrygghet blant unge. Mandagen avsluttes med studentpils på et utsted i Ålesund, der hun skal drikke øl med studenter og svare på deres spørsmål.

Etter et besøk på Fagskolen i Ålesund tirsdag morgen, går turen videre til Karmøy, hvor hun blant annet skal besøke Marine Aluminium i Avaldsnes. Her skal Solberg få en demonstrasjon av verdens første selvkjørende teleskopiske gangbro. Deretter besøker statsministeren Skåredalen skole i Haugesund

Dagen avsluttes i og rundt Kristiansand, der Solberg blant annet skal spille fotball sammen med barn ved Sukkervann idrettsanlegg.