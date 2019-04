29 omkomne etter bussulykke på Madeira

– Det er fryktelige nyheter vi har mottatt fra Madeira, sier den ikke navngitte talsmannen, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Ifølge talsmannen er samtlige omkomne tyske, men det er ennå ikke offisielt bekreftet.

– Jeg vil uttrykke sorgen og solidariteten det portugisiske folket føler med familiene til ofrene, sier Portugals president Marcelo Rebelo de Sousa. Han er ventet å ankomme Madeira torsdag morgen.

Portugals statsminister Antonio Costa sier han har kontaktet Tysklands statsminister Angela Merkel for å sende sine kondolanser.

20 skadde

Dødstallet ble onsdag kveld oppjustert fra 28 til 29 etter at en kvinne døde på sykehus av skadene hun fikk i ulykken.

Blant de omkomne er elleve menn og 18 kvinner. Det var totalt 51 passasjerer på bussen. Rundt 20 skal være skadd. Utenriksdepartementet har opplyst til NTB at de arbeider med å finne ut om nordmenn er involvert i ulykken.

Mistet kontrollen

Ulykken skjedde i kystbyen Canico øst for hovedstaden Funchal på den portugisiske øya ved 18.30-tiden onsdag kveld lokal tid. Den skal angivelig ha skjedd da sjåføren mistet kontrollen over bussen i en bratt og krapp sving. Bussen kjørte av veien og veltet ned en bratt skråning før det krasjet inn i taket på et hus.

Bilder fra stedet viser bussen liggende på siden i skråningen like overfor en bygning. Den portugisiske sjåføren og guiden skal ifølge portugisiske medier ha overlevd ulykken, og er fraktet til sykehuset i Funchal.

Den vulkanske Madeira-øya er kjent for fint vær og sitt bratte fjellterreng, og er et populært turistmål.