Regjeringspartiene håper på snarlig bompengeløsning

Statsministeren har ikke gitt opp å få til en enighet innad i regjeringen, selv om bompengediskusjonen nå har pågått i ukevis.

– Jeg mener vi har muligheter til å finne fram til gode løsninger og balansepunkter mellom de ulike hensynene. Jeg tenker at det blir litt opp til viljen til alle, sier Solberg.

Hun ønsker ikke å si noe om hvor lang tid det vil ta før regjeringen har en løsning på plass. Statsministeren vil heller ikke si om det blir flere møter mellom partilederne i nær fremtid.

– Jeg håper vi finner fram til en løsning. Jeg mener det hadde vært viktig for alle de fire partiene, men ikke minst for klimaet, for byene våre og bilistene er det viktig å finne noen gode løsninger, sier statsministeren.

Optimistisk Grande

Det er ikke klart hvor stor avstanden er mellom regjeringspartiene og hvor mye som gjenstår før de kan legge fram en løsning på bompengestriden. Onsdag kveld møttes Venstre, KrF og Høyre for å drøfte de siste utspillene. Frp skal ikke ha deltatt.

Venstre-leder Trine Skei Grande vil torsdag ikke si noe om møtene mellom partilederne i regjeringen, eller om responsen på pakken med nye forslag som partiet ønsker å få regjeringspartnerne med på.

– Jeg håper at vi snart nærmer oss en løsning. Så kan vi begynne å snakke om andre ting i valgkampen, sier hun til NTB.

Trine Skei Grande vil ikke kommentere overfor NTB om det har vært samtaler med Frp-leder Siv Jensen.

– Jeg snakker ikke om hvem jeg snakker med og hva vi snakker om. Det blir helt håpløst oss imellom hvis jeg skal holde på med det, legger Grande til.

KrF-leder returnerer til Oslo

Det er ikke kjent om det vil bli et nytt bompengemøte blant partilederne torsdag kveld. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har vært på valgturné på Sørlandet, men han returnerer til Oslo utpå ettermiddagen, opplyser Ropstads statssekretær Julian Farner-Calvert til NTB.

Til VG sier KrF-lederen at det nå haster å få på plass en bompengeløsning. Ifølge KrF-lederen er det ikke pause i arbeidet mot en løsning selv om han har vært på velgertokt på Sørlandet. Alle vil ha en løsning, sier han.

– Vi prøver å være konstruktive. Vi er opptatt av å finne gode løsninger. Folk ønsker en løsning. Det er det vi alle vil ha, sier Ropstad til avisa.