Venstre har stilt et bompenge-ultimatum til Erna Solberg

Onsdag kveld møttes partilederne Venstre, KrF og Høyre i statsministerboligen for nok et krisemøte om bompengestriden i regjeringen. Frp-leder Siv Jensen deltok ikke i møtet.

Ingen i regjeringspartiene har villet kommentere hva som kom ut av møtet. Men Aftenposten får nå opplyst fra sentralt hold i Venstre at Trine Skei Grande hadde med seg «fire absolutte krav» i vesken da hun ankom statsministerboligen. Disse ble kommunisert til statsminister Erna Solberg.

Krever mer til kollektiv enn til bompenger

De fire kravene retter seg inn mot den mye omtalte skissen som Frps landsstyre sa ja til søndag. Venstre sa imidlertid nei til skissen.

– Vi har gått gjennom skissen med rød penn og gule streker og laget en ny skisse som Trine kan ta med seg videre til Erna og Siv, sa Venstres Abid Raja til VG onsdag.

Dette er de fire kravene i Venstres nye skisse:

Nullvekstmålet skal ligge fast.

Ingen flere biler inn til byene (nullvekstmålet) er en forutsetning for å bevilge midler til bomreduksjon. Kan det ikke sannsynliggjøres nullvekst, blir det ikke noe økt statlig bidrag til kutt i bompenger.

Balansen mellom kollektiv og bomreduksjoner må endres. Kollektiv må styrkes mer enn bomreduksjoner i forhold til Granavold-plattformen (regjeringens politiske plattform).

Dette punktet betyr at Venstre krever at dersom regjeringsplattformen skal endres, må den endres slik at det blir lovet flere milliarder til kollektivutbygginger enn til bomreduksjoner.

Bomreduksjoner som del av styrkede bypakker kan aksepteres, men må skaleres ned som del av 70-prosenten.

70-prosenten viser til hovedkravet i den mye omtalte skissen, som Frp nå forholder seg til, om at staten øker sitt bidrag i finansieringen av storbypakkene fra 50 til 70 prosent. Det er enighet om dette i regjeringen, men ikke hva den skal brukes på. I skissen pålegges byene å bruke 10 prosent på bomreduksjon og 10 prosent på kollektivutbygging. Dette blir rett og slett for store bomreduksjoner for Venstre.

Venstre vil ikke være med å pålegge så store bompengereduksjoner, beregnet til fem milliarder over 10 år, og mener storbyene må ha større handlingsrom til å sluse pengene over på kollektiv.

Ballen hos statsministeren

Venstres stortingsgruppe har sagt at disse kravene må være plass for en kan slutte seg til en avtale, og slik ble det kommunisert til statsministeren, forteller en sentral Venstre-kilde til Aftenposten.

– Nå er ballen hos statsministeren, og Frp etter hvert, tenker jeg, sier kilden.

Kravene innebærer at det blir lite igjen av Frps seks krav fra partiets ekstraordinære landsstyremøte 5. juni.

Statsministeren har ikke gitt opp å få til en enighet innad i regjeringen, selv om bompengediskusjonen nå har pågått i ukevis. Hun har ikke villet si noe om hvor lang tid det vil ta før regjeringen har en løsning på plass eller om det blir flere møter mellom partilederne i nær fremtid.

– Jeg mener vi har muligheter til å finne frem til gode løsninger og balansepunkter mellom de ulike hensynene. Jeg tenker at det blir litt opp til viljen til alle, sa Solberg til NTB tidligere i dag.

Heller ikke Venstre-leder Trine Skei Grande vil torsdag si noe om møtene mellom partilederne i regjeringen, eller om responsen på pakken med nye forslag som partiet ønsker å få regjeringspartnerne med på.

– Jeg håper at vi snart nærmer oss en løsning. Så kan vi begynne å snakke om andre ting i valgkampen, sa hun til NTB tidligere i dag.