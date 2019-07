Norsk familie kjente hotellet svaie i Las Vegas

Tidligere redaktør i NTB, Bård Idås, forteller at folk var ganske oppskaket, men uten at det brøt ut panikk. Familien bor på hotellet Downtown Grand ved hovedgata The Strip.

– Gatene var fulle av folk som skal kose seg. Folk tar det med fatning, mens vi som ikke har opplevd dette før ble litt satt ut, sier Idås.

Et kraftig jordskjelv målt til en styrke på 7,1 har rammet Los Angeles-området i USA fredag kveld. Skjelvet kunne merkes så langt unna som i Las Vegas i nabostaten Nevada.

Idås sier at kona ba ungene slutte å riste i sengene, til hun forsto at hele hotellet ristet. Da løp familien ut.

– Vi merket skjelvet kraftigere i dag enn i går. Vi opplevde at hele hotellet svaiet litt, og mistet nesten balansen i rommet oppe i 5. etasje. Familien løp derfor ned trappene til lobbyen, sammen med en god del andre mennesker, sier han.

Idås anslår at rundt 100 løp ut av rommene sine, ned nødtrappene og ut på gata. Men det uten at det gikk alarm på hotellet.

– En del ble faktisk sittende i kasinodelen og fortsatte å spille. Det var rart. Det hadde nok ikke skjedd i Norge, sier han.

Er du i California, eller kjenner du noen som er der? Kontakt Fædrelandsvennen på tips@fvn.no.

Les også: