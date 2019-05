Jensen varsler riving av bomstasjoner for 200 millioner

Jensen kom med budsjettlekkasjen i sin tale til Frps landsmøte fredag.

– Vi skal rive nye bomstasjoner allerede i år. Nå foreslår regjeringen å bruke 200 millioner til riving av bomstasjoner. Flere bommer skal bort og folk skal betale mindre, sa Jensen til stor applaus fra salen.

Jensen varsler også at tilskuddsordningen for redusert bompengebelastning skal dobles, og at det skal innføres et fradrag slik at store bomutgifter kan skrives av på skatten.

Kampen mot bomringer har seilt opp som en av de største kampsaken foran årets kommunevalg. Før valget vil Frps fylkes- og lokalpolitikere foreslå å stoppe nye bompengeprosjekter, lovet Jensen.

– Med det politiske flertallet vi har på Stortinget, kommer folk fremdeles til å måtte betale bompenger. Det er imot alt det vi ønsker. Og det smerter, sa Jensen.

– Men nå er det ikke bare Fremskrittspartiet som har fått nok. Det er bra at folk sier ifra, det er bra at det er et opprør. Kanskje er det dette som skal til for at vi skal få flertall mot bompenger, sa hun.