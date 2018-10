– Jeg skal bruke all min tid, alt mitt overskudd og alle mine ressurser for å gi Bahareh den respekten hun fortjener, proklamerte den tidligere Frp-statsråden, da han sammen med Letnes (28) lanserte deres felles bokprosjekt på Litteraturhuset i Oslo mandag.

Sandberg (58) sier boken «Fremmede makter har flyttet inn. Justismord og politisk drap» er skrevet i et forsøk på å renvaske henne for beskyldningene om at hun er en iransk spion som satte opp en «honningfelle» for den tretti år eldre tidligere fiskeriministeren.

– Det har vært et helvete og en av de verste periodene mine i Norge, sier Letnes til NTB om tiden etter at Sandberg gikk av 13. august i år.

Dropper søksmål

I boken langer Sandberg ut mot mediene, egne partifeller og opposisjonen. Han mener mediene lot all presseetikk fare i jakten på det «pikante forholdet», og at de brukte «eksperter», som hadde en agenda, til å sverte Letnes.

– Dere har alle sammen vært med og båret bensin til bålet, sa Sandberg med dirrende stemme henvendt mot pressekorpset i et emosjonelt øyeblikk under pressekonferansen.

Paret varsler samtidig at de går bort fra tidligere trusler om å saksøke flere medier, bortsett fra Fiskeribladet, som de fortsatt vurderer rettslige skritt mot.

– Vi har kommet til at det vil koste oss altfor mye både ressursmessig og som par. Nå vil vi se fremover, vi har ikke overskudd til å gå i rettssaker og bruke tid på dette, forklarte Sandberg.

Angriper Støre og Tybring-Gjedde

I boken går Sandberg også til angrep på enkelte egne partifeller i Frp og ulike opposisjonspolitikere.

Frp-politikerne Christian Tybring-Gjedde og Mazyar Keshvari anklages for å ha dolket ham i ryggen for å fremme egen posisjon i partiet.

I opposisjonen får flere politikere fra flere partier på pukkelen og særlig Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Denne mannen har vært med på henrettelsen av meg og Bahareh. Jonas Gahr Støre har politisk blod på hendene, skriver Sandberg i boken.

Kritiserer SMK

Per Sandberg gikk av som fiskeriminister og nestleder i Frp 13. august i kjølvannet av at han mot PSTs stående råd hadde tatt med seg tjenestetelefon på en privat ferie til i Iran, og uten å varsle Statsministerens kontor på forhånd. Det ble også kjent at han tidligere hadde tatt med tjenestetelefonen på en reise til Kina. PST har senere konkludert med at Sandbergs telefon trolig er blitt kompromittert under disse reisene.

I boken hevder Sandberg at hans avgang hadde lite med dette å gjøre, men handlet om et umenneskelig personlig press. Han viser til at han sto midt i et bittert skilsmisseoppgjør og foreldrerettstvist med sin fraseparerte kone Line Miriam Sandberg, som er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

Tittelen «Fremmede makter har flyttet inn» henspiller på ordlyden i bekymringsmeldinger ekskona sendte til Statsministerens kontor og Frp-leder Siv Jensen om eksmannens nye forhold til Bahareh Letnes.

– Hele saken begynte jo med dette, sier Letnes til NTB.

Sandberg anklager samtidig kommunikasjonsavdelingen ved Statsministerens kontor for en feilslått mediestrategi og for å ha gitt ham munnkurv. Han mener det sementerte situasjonen og spionanklagene mot Letnes.

– Det kunne vært dempet, kanskje unngått, hvis jeg hadde fått delta i debattene underveis, mener Sandberg.

– Studietur til Iran

Sandberg utelukker ikke at han kan komme til å returnere til politikken og svarer et klart ja på spørsmål om han har lyst til å bli statsråd igjen. Men nå skal han og Letnes først og fremst forsøke å bygge opp business i Iran, forteller han.

Paret har akkurat kommet hjem fra det de kaller en «studietur» til landet, og som har kommet i Karantenenemndas søkelys.

Sandberg insisterer på at ingen av møtene var knyttet til hans portefølje som fiskeriminister.

– Det handler om helt andre forretningsområder, sier han uten å ville gå i detalj.