Amerikanske medier: Pittsburgh-massakren var uunngåelig

Elleve mennesker ble drept da Robert Bowers (46) stormet inn i en synagoge i Pittsburgh med fire skytevåpen like før klokka 10 lørdag.

Ofrene var fra 54 til 97 år gamle. Et ektepar og to brødre var blant dem.

Hatkriminalitet

Amerikanske tjenestemenn opplyste søndag at massakren vil bli behandlet som hatkriminalitet i stedet for innenlandsk terrorisme. Dersom Bowers blir funnet skyldig i å ha begått hatkriminalitet, kan han dømmes til døden, skriver DPA.

Bowers skal ha sagt til en politibetjent at han ønsker at alle jøder skal dø, samtidig som han anklaget jødene for å utsette hans eget folk for folkemord, ifølge rettsdokumenter. Også tidligere har han gitt uttrykk for antisemittiske holdninger, og navnet hans er knyttet til det sosiale mediet Gab, som er populært blant høyreekstreme.

Sent lørdag kveld ble han siktet for 11 drap, 6 tilfeller av grov vold og 13 tilfeller av etnisk krenkelse. Det er så langt ikke noe som tyder på at det var flere om ugjerningen, opplyser statsadvokat Scott Brady.

Bowers vil bli framstilt for en domstol mandag.

– Uunngåelig

USAs president Donald Trump har fordømt massedrapene som «ren ondskap, ærlig talt, noe som er utenkelig». Men ifølge en kommentator i Washington Post er dette langt fra sannheten.

– For alle som har fulgt med, er nedslaktingen som fant sted i Tree of Life-synagoge ikke bare tenkelig, men også uunngåelig, skriver Karen Tumulty.

Hun viser til at antall tilfeller av hatkriminalitet mot jøder og jødiske institusjoner økte med hele 57 prosent bare i fjor.

– Dette er symptomet. Årsaken er et klima der hvite nasjonalister og hatgrupper ikke lenger holdes nede, men tør å vise ansikt, skriver hun og viser blant annet til marsjen i Charlottesville i fjor, der hvite nasjonalister og nynazister ropte slagord som «jøder skal ikke erstatte oss».

Verden over fordømmes massakren, som kan være den verste mot jøder i amerikansk historie. Pave Frans, Tysklands statsminister Angela Merkel og Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland er blant dem som har reagert kraftig.

Mens paven mener Pittsburgh-angrepet var umenneskelig, mener både Jagland og Merkel at angrepet er et tegn på økende antisemittisme over hele verden.

Vil ha strengere våpenregler

Trump sa lørdag at utfallet kunne ha endt annerledes dersom synagogen hadde hatt væpnede vakter. Men det avviser Pittsburghs ordfører Bill Peduto. Han ber tvert imot om strengere våpenregler etter synagogeangrepet.

– Fremgangsmåten vi må se på er hvordan vi kan ta våpnene, som er fellesnevneren for alle masseskytinger i USA, ut av hendene til dem som vurderer å uttrykke hat gjennom drap, sa Pittsburgh-ordfører Bill Peduto på en pressekonferanse søndag.

I et intervju med NBC understreker Peduto, som tilhører Demokratene, at han ikke er enig med presidenten.

– Jeg er medlem av en tverrpolitisk organisasjon som heter Ordførere mot ulovlige våpen. Jeg tror ikke svaret på dette problemet er å fylle våre synagoger, moskeer, kirker eller skoler med væpnede vakter, sier han.