Mangkhut krever liv i Kina

Hongkongs skyskrapere svaiet i den kraftige vinden da Mangkhut nådde den kinesiske kysten søndag ettermiddag.

Den vedvarende vindstyrken var på 43 meter per sekund, og det skal ha blitt registrert vindkast på 65 sekundmeter. Trær knakk, og vinduer i flere av skyskraperne knuste.

Ifølge statlig kinesisk TV har uværet skapt stormflo på opptil tre meter både i Hongkong og i Guangdong-provinsen, som omkranser kystbyen.

Så langt har to personer mistet livet i Kina som følge av Mangkhut, og over 15 – alle i Macau – er skadd, ifølge China Central Televison.

Millioner evakuert

Byen Taishan var den første som fikk merke uværets herjinger. I Shenzhen ble et hotell oversvømt av stigende havvann og store bølger da stormen traff land ved 5-tiden søndag ettermiddag.

Kringkasteren RTHK i Hongkong har intervjuet eksperter som spår at Mangkhut blir den kraftigste tyfonen som har truffet byen på flere tiår. I provinsene Guangdong og Hainan er alle høyhastighetstog innstilt, og i tillegg er flere hundre flyginger kansellert. Rundt butikkene er det lagt sandsekker i et forsøk på å beskytte dem mot flomvannet.

Mer enn 2,4 millioner mennesker er evakuert fra regionen, og i gambling-området Macau – Kinas svar på Las Vegas – er kasinoene for første gang stengt.

– Alle må være forberedt på det verste, sier Hong Kongs sikkerhetsminister John Lee Ka-chiu.

Minst 60 omkomne

Mens uværet rammer for fullt i det sørlige Kina, forsøker innbyggere på Filippinene å komme til hektene etter uværets herjinger der.

Søndag steg det bekreftede antallet døde til 64, ifølge filippinsk politi. De fleste har omkommet som følge av jordskred eller som følge av at husene deres har rast sammen over dem. I tillegg er 45 personer savnet og over 33 er skadd som følge av uværet.

Det hardest rammede området er Benguet, der 38 personer har omkommet, hovedsakelig som følge av to jordskred i Itogon.

Blant de øvrige omkomne er et foreldrepar og deres barn som lot være å evakuere fra huset sitt og senere ble begravd av et jordskred i provinsen Nueva Vizcaya. Ytterligere fire omkom i den nordøstlige provinsen Caygan, der Mangkhut først traff land.

Tapte avlinger

Mangkhut er det kraftigste tropiske uværet noe sted i verden så langt i år. Søndag skulle president Rodrigo Duterte besøke Filippinenes nordlige provinser for å danne seg en oversikt over skadene ekstremværet har forårsaket.

AP skriver at Filippinene ser ut til å ha blitt spart for det høye dødstallet mange fryktet. I 2013 førte tyfonen Hayan til over 7.300 dødsfall, men i år ser det ut til at den massive evakueringen i forkant av Mangkhut har reddet mange liv, ifølge myndighetene.

Evakueringen hindret imidlertid ikke Mangkhut fra å feie over viktige jordbruksområder. Mary Anne Baril (40) er én av mange bønder som har mistet avlingene bare en måned før innhøstingen.

– Vi er allerede fattige, og så skjedde dette med oss. Vi har mistet håpet, sier hun